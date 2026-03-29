‘막돼먹은 영애씨’ 김현숙, 14kg 감량 후 식단 비결 공개

tvN 드라마 ‘막돼먹은 영애씨’에서 열연한 배우 김현숙이 갱년기로 인한 ‘거미 체형’ 고민을 털어놓으며 식단 관리법을 공개했다.

지난 22일 김현숙의 유튜브 채널 ‘김현숙의 묵고살자’에는 ‘[김현숙 집밥] 집에서 1분 만에 만드는 아몬드음료, 동안스무디, 뱃살방어 비지전까지~ ✨현숙이가 추천하는 진짜 건강식!’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

김현숙의 묵고살자

그는 강아지와 산책하는 일상을 즐기며 간단한 건강식 레시피를 소개했다. 아몬드 음료와 스무디, 그리고 비지전 등을 직접 선보이며 식단 관리 노하우를 공유했다. 그는 특히 복잡한 조리 과정 없이 짧은 시간 안에 만들 수 있는 메뉴 위주로 구성해 실용성을 강조했다.

이날 김현숙은 갱년기 이후 겪고 있는 신체 변화의 고충을 털어놨다. 그는 “갱년기가 오니까 소위 말하는 ‘거미 체형’이 됐다”며 “팔다리는 좀 가늘어지는데 복부 쪽에만 지방이 쌓이는 느낌이 강해졌다”며 체형 변화에 대한 고민을 전했다.

이어 “어머니들은 다 아실 거다. 모양 자체가 달라진다”고 공감을 청했다.

그러면서 “그렇다고 끼니를 거를 순 없지 않나”고 건강을 중시했다. “굶으면 쓰러진다”며 절식보다는 꾸준한 식습관 관리가 필요함을 강조하며 ‘뱃살방어’ 비지 전을 만들었다.

앞서 김현숙은 약 14kg 감량에 성공했다고 알려졌다. 단순한 체중 감량을 넘어 건강히 식단을 챙길 수 있는 관리법을 제시했다는 점에서 주목받고 있다.

영상을 시청한 누리꾼들은 “보는 동안 감탄이 절로 나온다”, “진짜 건강식이다”, “가족들에게 저 요리들 다 해주고 싶다”며 호응했다.

한편 김현숙은 tvN 드라마 ‘막돼먹은 영애씨’에서 이영애 역을 맡아 열연을 펼친 바 있다.

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