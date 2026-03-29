방탄소년단 정규 5집 '아리랑' 美 '빌보드200' 1위 확실…'스윔', '핫100' 1위 유력

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)이 신보인 정규 5집 '아리랑(arirang)'으로 미국 빌보드 차트를 휩쓸 것으로 예상된다.

29일 업계에 따르면, 방탄소년단이 3년9개월 만에 발매한 완전체 앨범인 '아리랑'이 4월4일자 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에서 1위를 차지할 것으로 확실시 된다.

예상대로 이번에 '빌보드 200' 1위에 오르면, 방탄소년단은 해당 차트에서 7번째 정상에 오르게 된다.

방탄소년단은 앞서 '빌보드 200'에서 '러브 유어셀프 전 티어'를 시작으로 '러브 유어셀프 결 앤서', '맵 오브 더 솔 : 페르소나', '맵 오브 더 솔 : 세븐', 'BE' 그리고 앤솔러지 음반 '프루프'까지 통산 6개 앨범으로 1위를 차지했다.

'아리랑' 타이틀곡 '스윔(SWIM)'도 이번 주 빌보드 메인 싱글차트 '핫100' 1위를 차지할 것으로 보인다. 미국 컨트리스타 엘라 랭글리(Ella Langley)의 '추진 텍사스(Choosin' Texas)'와 정상을 두고 경합할 것으로 예상됐으나, 현재 방탄소년단 '스윔'이 앞서가는 모양새다.

예상대로 '핫 100'에서도 1위에 오르면, 방탄소년단은 이 차트에서도 7번째 정상에 오르게 된다.

앞서 방탄소년단은 자체 첫 영어곡인 '다이너마이트(Dynamite)'로 '핫100'에서 한국 아티스트 작품 최초 1위를 기록했다. 이후 '라이프 고즈 온(Life Goes On)'으로 빌보드 차트 역사상 최초로 한국어 노래 1위를 기록했다. 이후 '버터(Butter)', '퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)', 제이슨 데룰로와 협업한 '새비지 러브(Savage Love)'(Laxed - Siren Beat), 콜드플레이와 협업한 '마이 유니버스(My Universe)'까지 통산 6곡을 '핫 100'에 정상에 올렸다.

아울러 방탄소년단 이번 앨범에 실린 14개 트랙 모두 '핫100'에 진입하는 기염을 토할 것으로 보인다.

방탄소년단은 '아리랑'으로 공백기가 무색하게, 각종 글로벌 차트에서 커리어 하이를 기록하고 있다.

'아리랑'은 먼저 영국 '오피셜 앨범 톱 100' 최신 차트(3월27일~4월2일 자) 정상에 올랐다. 이는 미니 6집 '맵 오브 더 솔 : 페르소나(MAP OF THE SOUL : PERSONA)'와 정규 4집 '맵 오브 더 솔: 세븐(MAP OF THE SOUL : 7)'에 이은 통산 세 번째 1위다. 또한 '오피셜 바이닐 앨범 차트'에서도 정상을 찍었다.

'스윔'은 같은 날 '오피셜 싱글 톱 100' 2위에 자리했다. 이는 2020년 '다이너마이트(Dynamite)'와 2021년 '버터(Butter)', '마이 유니버스'가 세운 3위를 뛰어넘는 자체 최고 성적이다. 수록곡인 '보디 투 보디'(28위)와 'FYA'(39위) 역시 차트인에 성공했다.

또 프랑스음반협회(SNEP)가 발표한 '톱 앨범'(3월 20~26일 자)에서도 정상을 차지했다. 독일 공식 음악 차트(Offizielle Deutsche Charts/3월 27일 자)에서는 신보와 타이틀곡이 각각 앨범, 싱글 차트 1위에 올랐다. 이들의 독일 오피셜 싱글 차트 종전 최고 성적은 '버터(Butter)'로 세운 6위다. 호주 아리아(ARIA)에서는 '톱 50 앨범'과 '바이닐 차트'를 동시에 석권했다.

이와 함께 27일(현지시간) 발표된 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 주간 차트(집계 기간: 3월 20~26일)에 따르면, 방탄소년단은 '위클리 톱 앨범', '위클리 톱 송', '위클리 톱 아티스트' 글로벌 차트를 석권했다.

방탄소년단은 특히 같은 날 '위클리 톱 아티스트 글로벌'에 232주 연속 진입하면서 최장 차트인 타이기록을 세웠다. 테일러 스위프트(Taylor Swift), 브루노 마스(Bruno Mars), 빌리 아일리시(Billie Eilish), 저스틴 비버(Justin Bieber) 등 세계적인 팝스타가 방탄소년단과 같은 기록을 보유하고 있다.

각종 차트를 휩쓸고 있는 방탄소년단의 이번 앨범 최종 종착지는 내년 초 열리는 '제 69회 그래미 어워즈'로 향한다. 방탄소년단은 앞서 미국 최고 권위의 대중음악 시상식 '그래미 어워즈'에 3년 연속 후보에 오르고, 단독 공연을 펼쳤지만 아직 수상은 하지 못했다. '그래미 어워즈' 수상에 빛나는 미국 스타 프로듀서이자 팝록 밴드 '원리퍼블릭' 프런트맨 라이언 테더(Ryan Tedder), 프로젝트 일렉트로닉 힙합 그룹 '메이저 레이저(Major Lazer)' 멤버인 미국 스타 DJ 겸 프로듀서 디플로(Diplo) 등 세계적인 프로듀서들이 이번 방탄소년단 '아리랑'에 참여해 완성도를 높였다.

특히 방탄소년단 멤버 7인, 방시혁 하이브 의장, 빅히트 뮤직 프로듀서 피독(Pdogg) 등은 물론 다양한 K-팝 아티스트들이 '그래미 어워즈'를 주관하는 미국 레코딩 아카데미(Recording Academy) 투표 회원으로 선발되고 있는 만큼, 투표권도 힘을 보탤 수 있는 상황이다.

<뉴시스>

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