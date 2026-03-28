흉기 찔려 심정지 이송된 창원 20대 여성, 하루 만에 사망

전날 경남 창원에 있는 한 아파트 상가 근처에서 흉기 찔려 심정지 상태로 병원으로 이송된 20대 여성이 끝내 숨졌다.

지난 27일 흉기 난동 사건이 벌어진 경남 창원 아파트 현장. 연합뉴스

28일 경남경찰청에 따르면 전날 창원시 성산구 상남동의 한 아파트 상가 주차장에서 흉기에 찔린 채 20대 여성 A씨가 심정지 상태로 발견됐다. A씨는 하루 만인 이날 오후 1시 25분쯤 사망했다.

경찰은 A 씨 부검을 통해 정확한 사망 원인을 확인할 예정이다.

A씨의 주변에 함께 쓰러져 있었던 30대 남성 B씨가 A씨를 향히 흉기를 휘두른 것으로 파악됐다. B씨는현재 위중한 상태인 것으로 확인됐다.

전날 오전 11시 36분쯤 상남동의 아파트 상가 주차장에서 “남성이 여성을 흉기로 찔렀다. 남성도 쓰러져 있다”는 행인의 신고가 경찰에 접수됐다.

경찰의 공조 요청을 받고 출동한 소방은 각각 목 부위를 크게 다친 A씨와 B씨를 병원으로 이송했다. 이들은 서로 알고 지낸 사이로 알려졌다.

이 사건 목격자는 “A씨가 아파트 인근에서 상가까지 살려달라고 소리치며 뛰어왔다”고 당시 상황을 전했다.

사건이 발생한 아파트에는 B 씨가 거주하고 있던 것으로 파악됐다.

경찰은 B씨가 A씨를 흉기로 찌른 뒤 자해한 것으로 보고 주변 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 토대로 정확한 사건 경위와 범행 동기, 두 사람 관계 등을 조사하고 있다.

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