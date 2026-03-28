[속보] 경복궁 자선당 화재, 15분 만에 진화…국가유산청 조사

서울 종로구 경복궁에서 화재가 발생해 자선당 문 일부가 훼손됐다. 불은 15분 만에 꺼졌다.

허민 국가유산청장이 28일 새벽에 발생한 경복궁 자선당 삼비문 화재현장을 찾아 관계자들과 함께 피해 상황을 점검하고 있다. 국가유산청 제공

국가유산청은 28일 오전 5시30분쯤 경복궁 자선당 인근 삼비문 쪽문에서 화재가 발생했으나 현장 근무자의 초기 대응으로 조기 진화했다고 밝혔다.

국가유산청에 따르면 야간 안전경비원이 순찰 중 연기와 불꽃을 확인했다. 당시 현장 주변에서 사람의 움직임은 없는 것으로 파악됐다.



오전 5시35분부터 소화기와 소화전을 활용해 자체적으로 진화에 나서 약 15분 만인 5시50분쯤 불길을 잡았다. 불은 쪽문 보조기둥 1개와 가로 받침목 신방목 일부를 태우고 15분 만에 진압됐다.

이후 소방당국에 신고가 이뤄졌고, 소방차는 오전 5시57분부터 6시1분 사이 현장에 도착해 현장 감식을 진행했다.

진압 후 현장 보호를 위한 차단막과 우장막이 설치됐고, 허민 국가유산청장 등 국가유산청 관계자들은 화재 현장을 점검했다.

국가유산청 등 당국은 자연발화 가능성에 무게를 두고, 관계기관과 정확한 화재 원인을 조사할 방침이다.

훼손된 삼비문에 대한 보수와 관람 동선 정비 작업도 진행할 계획이다.

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