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'미스에이 출신' 민 "남자 없이 잘 살아? 못 살지"

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박지현 온라인 뉴스 기자 jullsjh@segye.com

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유튜브 채널 &#39;차오루&#39; 캡처
유튜브 채널 '차오루' 캡처

전 걸그룹 미스에이(Miss A) 출신 민이 결혼생활에 대한 행복감을 표했다.

 

지난 27일 민은 유튜브 채널 '차오루'에 게시된 "JYP 화석(?) 미쓰에이 민, 만났어요! 연애•결혼•영심이 다 물어봤음(차오룸)"이라는 제목의 영상에 게스트로 출연했다.

 

"결혼 생활은 어떠냐"는 차오루의 질문에 민은 "잘생긴 남편 얼굴을 볼 수 있어서 너무 좋다"고 애정 섞인 답변을 전했다. 

 

또 민은 "혼밥을 피할 수 있다. 혼자하는 것보다 누가 있는게 재밌으니까. 베스트 프렌드랑 사는 것 같다"며 "아빠도 생긴 것 같기도 하고 아들이 생긴 것 같기도 한다"고 결혼생활에 대해 만족감을 드러냈다. 

유튜브 채널 &#39;차오루&#39; 캡처
유튜브 채널 '차오루' 캡처

남편과 어떻게 만났냐는 차오루의 질문에는 "7년 사귀었고 한국에서 만났다. 한국 사람인데 외국인처럼 생겼다"고 답했다.

 

이어 "미스에이 해체하고 솔로활동 하기 전이었고, 한참 쉬고있을 때 만났다. EDM 음악 페스티벌에서 만났는데, 난 그때가 초면이었는데 그분이 이미 날 몇 번 만났다고 하더라. 난 기억을 못하고 있었는데 남편이 군대에 있을 때 미스에이가 위문공연을 가서 '허쉬'를 했다고 하더라"고 남편과의 첫 만남에 대해 설명했다. 

 

그러면서 과거 미스에이의 히트곡이었던 '남자 없이 잘 살아'가 언급되자, 민은 "완전 잘못된거지 그 노래. 당시 우린 '뭐래? 이건 아니지 않아?' 솔직히 남자 없이 못 살지' 했다"며 호탕하게 웃어보였다.


박지현 온라인 뉴스 기자 jullsjh@segye.com 기자페이지 바로가기

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