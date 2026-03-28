'미스에이 출신' 민 "남자 없이 잘 살아? 못 살지"

유튜브 채널 '차오루' 캡처

전 걸그룹 미스에이(Miss A) 출신 민이 결혼생활에 대한 행복감을 표했다.

지난 27일 민은 유튜브 채널 '차오루'에 게시된 "JYP 화석(?) 미쓰에이 민, 만났어요! 연애•결혼•영심이 다 물어봤음(차오룸)"이라는 제목의 영상에 게스트로 출연했다.

"결혼 생활은 어떠냐"는 차오루의 질문에 민은 "잘생긴 남편 얼굴을 볼 수 있어서 너무 좋다"고 애정 섞인 답변을 전했다.

또 민은 "혼밥을 피할 수 있다. 혼자하는 것보다 누가 있는게 재밌으니까. 베스트 프렌드랑 사는 것 같다"며 "아빠도 생긴 것 같기도 하고 아들이 생긴 것 같기도 한다"고 결혼생활에 대해 만족감을 드러냈다.

유튜브 채널 '차오루' 캡처

남편과 어떻게 만났냐는 차오루의 질문에는 "7년 사귀었고 한국에서 만났다. 한국 사람인데 외국인처럼 생겼다"고 답했다.

이어 "미스에이 해체하고 솔로활동 하기 전이었고, 한참 쉬고있을 때 만났다. EDM 음악 페스티벌에서 만났는데, 난 그때가 초면이었는데 그분이 이미 날 몇 번 만났다고 하더라. 난 기억을 못하고 있었는데 남편이 군대에 있을 때 미스에이가 위문공연을 가서 '허쉬'를 했다고 하더라"고 남편과의 첫 만남에 대해 설명했다.

그러면서 과거 미스에이의 히트곡이었던 '남자 없이 잘 살아'가 언급되자, 민은 "완전 잘못된거지 그 노래. 당시 우린 '뭐래? 이건 아니지 않아?' 솔직히 남자 없이 못 살지' 했다"며 호탕하게 웃어보였다.

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