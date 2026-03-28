임영웅, 브랜드평판지수 836만 돌파…팬덤 '영웅시대' 활동 영향 컸다

가수 임영웅이 2026년 3월 스타 브랜드평판 지수 상위권을 차지했다.
최근 한국기업평판연구소가 발표한 3월 스타 브랜드평판 빅데이터 분석 결과에 따르면, 임영웅 브랜드는 참여지수 49만9845, 미디어지수 122만8460, 소통지수 286만3229, 커뮤니티지수 377만1991을 기록했다.
총 브랜드평판지수는 836만3524로 집계됐으며, 임영웅은 톱 3에 이름을 올렸다.
이는 지난 2월 브랜드평판지수 643만9247에 비해 29.88% 상승한 수치다.
한 달 사이에 지표가 크게 상승한 데는 온라인 활동과 관심도가 동반 확대된 영향으로 볼 수 있다.
또 세부 항목에서는 임영웅과 관련한 활발한 온라인 내 언급과 참여로 소통지수, 커뮤니티 지수가 높은 수치를 드러냈다.
이같은 임영웅의 상위권 석권은 팬덤 '영웅시대'의 전방위적인 활동이 영향을 끼친 것으로 예상된다.
한편, 임영웅은 최근 소아암·백혈병 및 희귀 난치질환을 앓는 아동·청소년의 의료비 지원을 위해 '선한스타' 2월 가왕전 상금 200만 원을 기부하며 선행을 펼친 바 있다.
또 그는 직접 방송에 출연하지 않았음에도 각종 방송, 타 연예인·일반인들에 의해 지속적으로 언급되며 대세 연예인임을 입증하고 있다.
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