'악뮤' 이수현 "오빠는 내 구원자"… 여동생 '위험신호' 캐치한 이찬혁

'악뮤' 이수현이 심각한 슬럼프를 겪던 시절, 오빠 이찬혁의 노력에 대해 이야기했다. 유튜브 채널 '유 퀴즈 온 더 튜브' 영상 캡처

‘악뮤’ 이수현이 심각한 슬럼프를 겪던 시절, 오빠 이찬혁이 보여준 노력에 관해 이야기했다.

지난 27일 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’은 공식 유튜브 채널 ‘유 퀴즈 온 더 튜브’에 ‘슬럼프를 이겨내고 돌아온 악뮤’ 예고편 영상을 게재했다.

이들 남매는 현재 함께 살고 있는 것으로 전해졌다. 두 사람의 한집살이에 대해서는 이찬혁이 먼저 제안했다고 밝혔다. 이수현이 아침 일찍 기상해 운동과 자기계발, PT를 하는 일정을 소화하고 취침하기까지 모든 여정은 이찬혁의 계획이었다.

이찬혁이 구성한 극강의 훈련을 해온 이수현. 유튜브 채널 '유 퀴즈 온 더 튜브' 영상 캡처

이찬혁은 “슬럼프가 심하게 온 이수현의 리듬을 되찾기 위해 나선 예상 밖의 프로젝트”라고 밝혔다. 이수현은 “(오빠가) 해병대 출신이라 상상을 초월한다”고 말하며 극강의 프로젝트를 수행했던 당시를 회상했다.

이찬혁의 고강도 훈련을 따라가기 힘들어했지만 그럼에도 이겨낸 이수현. 유튜브 채널 '유 퀴즈 온 더 튜브' 영상 캡처

이수현은 “일에 대한 슬럼프로 시작해서 삶에 대한 슬럼프가 심하게 왔다”고 말했고 이찬혁은 “10년, 20년 후를 생각했을 때 지금 수현이를 내가 챙기지 않으면 몇십 년이 지나서 수현이가 ‘오빠 왜 나를 그때 안 잡아줬어?’라고 할 것 같았다”며 “그 미래를 봤다. 나는 그런 사람이 되고 싶지 않았다”고 말했다.

이에 이수현은 “어느 정도 상태인지 모를 만큼 심각한 상태로 가고 있었다”라며 “저는 몰랐는데 오빠가 얘기해줬다. 괜찮다고 말하는 게 가장 위험해 보인다더라”고 밝혔다.

이찬혁은 제작진과의 인터뷰에서 “내가 곡을 만들듯이 수현이를 잘 피어나게 하고 싶다. 내가 보는 세상을 수현이도 느꼈으면 좋겠다”고 동생에 대한 애정을 표현했다.

이수현은 “구원자다, 사실. 이렇게 좋은 오빠가 있다는 거, 날 포기하지 않아 주는 가족이 있다는 게 나에게는 축복인 것 같다”고 고마움을 전했다.

혹시 다음에 '사랑해'라는 말이 나올까 봐 귀를 틀어막는 이수현. 유튜브 채널 '유 퀴즈 온 더 튜브' 영상 캡처

그러면서도 영상 말미에 이찬혁이 “수현아 날 믿고 따라와 줘서 고맙고. 그리고…” 라고 말하자 혹시 그다음에 “사랑해”라는 말이 나올까 봐 귀를 틀어막았다.

이수현은 오빠에게 직접 듣고 싶지 않았을지도 모르지만, 이들 남매가 서로를 사랑하는 마음은 곧 새로운 노래로 피어날 예정이다.

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