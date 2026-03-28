타쿠야, 25년 전 헤어진 父 찾아 일본행…"생사라도 알고파"

방송인 타쿠야가 25년 전 헤어진 친아버지를 찾기 위해 일본으로 향한다.

28일 오후 9시 20분 방송되는 KBS 2TV 예능 프로그램 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 타쿠야가 친아버지의 흔적을 찾아 고향인 일본 홋카이도로 떠난 사연이 전파를 탄다.

지난달 어머니를 통해 친아버지에 대한 이야기를 처음 접한 타쿠야는 "한 번은 꼭 만나보고 싶다. 생사 여부라도 알고 싶다"며 제작진에 도움을 요청한다. 당시 그가 가진 단서는 사진 한 장과 아버지의 이름, 고향, 나이 뿐이었다.

홋카이도로 향한 타쿠야는 시청을 방문해 관련 서류를 확인하던 중 단서를 발견하고 거주지로 추정되는 곳으로 이동한다.

이 과정에서 그는 "이번 기회를 놓치면 영영 못 찾을 것 같다. 혹시 나를 못 알아보시면 어쩌나"라고 말한다.

그러나 밤늦은 시각 목적지에 도착한 타쿠야는 예상치 못한 환경에 당혹감을 표하며 "여태 그래왔던 것처럼 만나지 않는 게 더 나은 선택일 수도 있겠다는 생각이 든다"고 복잡한 심경을 토로한다.

타쿠야의 친아버지 추적 과정과 재회 여부는 이날 본 방송을 통해 확인할 수 있다.

<뉴시스>

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