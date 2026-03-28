싸울 땐 원수지만… 형제자매 가수들의 저력 보여준 노래들

형제자매 가수들의 저력을 보여준 노래들이 공개되며 다시 한 번 관심을 모으고 있다. KBS JOY '이십세기 힛트쏭' 제공

형제자매 가수들의 저력을 보여준 노래들이 공개되며 다시 한 번 네티즌들의 관심을 모으고 있다.

지난 27일 밤 방송된 KBS Joy ‘이십세기 힛-트쏭’에서는 ‘우리는 패밀리 패밀리 패밀리 형제자매 가수 힛-트쏭’을 주제로, 형제자매 가수들의 저력을 보여준 히트곡들이 소개됐다.

량현량하의 '춤이 뭐길래'. KBS JOY '이십세기 힛트쏭' 제공

10위는 동요 ‘그대로 멈춰라’를 샘플링한 댄스곡으로 쌍둥이 형제 파워를 보여준 량현량하의 ‘춤이 뭐길래’가 차지했다. 량현량하는 5분 차이로 태어난 일란성 쌍둥이로, 초등학교 4학년 때부터 각종 대회를 휩쓸었다. 실제로 둘이 많이 싸우기도 했다는 비화가 공개됐다.

키와 몸무게까지 똑같았던 쌍둥이 가수. KBS JOY '이십세기 힛트쏭' 제공

9위는 한국식 댄스 음악에 테크노풍의 멜로디를 가미한 뚜띠의 ‘대리만족’이 선정됐다. 이들은 일란성 쌍둥이 가수로, 키와 몸무게까지 똑같았다고. 심지어 입춘이 두 번 겹치는 쌍춘년 쌍쌍 결혼식으로 화제가 됐다.

8위는 힘찬 멜로디와 희망찬 가사가 특징인 코리아나의 ‘The Victory’가 올랐고, 멤버 모두가 가족 관계였다.

네 명의 멤버 모두가 가족인 것으로 알려진 코리아나. KBS JOY '이십세기 힛트쏭' 제공

7위는 미니홈피 시절의 추억을 자극하는 대표곡 프리스타일의 ‘Y’가 자리했다. 이들은 형제 관계로 구성된 그룹으로, 분업이라는 평화 철칙을 지키며 활동을 이어갔다고 전해졌다.

6위는 덤덤하고 담백하게 부르는 절제가 매력적인 최호섭의 ‘세월이 가면’이 올랐다. 이 곡을 부른 가수는 둘째 최호섭, 작사가는 첫째 최명섭, 작곡가는 셋째 최귀섭으로, 삼 형제의 케미가 그대로 녹아 있다는 평가를 받았다.

5분 차이로 태어난 일란성 쌍둥이 이상면과 이상혁. KBS JOY '이십세기 힛트쏭' 제공

5위는 90년대의 낭만을 담은 듯한 멜로디가 인상적인 크라잉넛의 ‘밤이 깊었네’가 선정됐다. 이들 중 멤버 이상면과 이상혁은 5분 차이로 태어난 일란성 쌍둥이였다.

4위는 세 자매로 구성된 한스밴드의 ‘선생님 사랑해요’가 차지했다. 자매끼리 잦은 다툼이 있었다는 일화에 공감한 이미주는 “저는 싸운 것도 아니고 맞았어요”라며 각종 경험담을 공개해 웃음을 자아냈다.

혼혈 그룹인 유이치와 코지 역시 형제 그룹이다. KBS JOY '이십세기 힛트쏭' 제공

3위는 하늘로 간 연인을 그리워하는 애절한 곡인 Y2K의 ‘깊은 슬픔’이 차지했다. 멤버 유이치와 코지는 일본 국적의 혼혈인으로, 잘생긴 외모에 큰 사랑을 받았다.

2위는 젊은 세대의 연애 풍토를 적나라하게 묘사한 015B의 ‘아주 오래된 연인들’이 자리했다. 멤버 장호일(본명 정기원)과 정석원이 친형제 사이로, 이복형제설이 돌기도 했다 전해졌다.

산울림은 데뷔 50주년을 기념해 리메이크 앨범을 준비중이라고 밝혔다. KBS JOY '이십세기 힛트쏭' 제공

1위는 사이키델리록과 펑크를 조합한 곡인 산울림의 ‘아니 벌써’가 선정됐다. 산울림은 보컬과 기타를 맡은 김창완이 첫째, 베이시스트 김창훈이 둘째, 드러머 김창익이 셋째인 삼 형제로 구성된 그룹이었다. 그들은 14집 앨범을 준비했었으나, 막내 김창익의 별세로 13집이 산울림의 마지막 앨범이 되었다. 이어 내년 산울림 데뷔 50주년을 기념해 50곡을 재해석하는 리메이크 앨범 발매를 준비하고 있다고 전해졌다.

한편, 형제자매가 한팀이 되어 작사·작곡은 물론 함께 보컬이 되어 노래를 완성한 에피소드가 공개되며, 방송 후 현시점 연예계에서 활동하는 형제자매들이 주목받기도 했다.

그 어느 멤버보다 믿음직스러운 가족이 같은 그룹의 멤버라는 사실은 그들에게 하나의 축복으로 다가올 것이다.

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