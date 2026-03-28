메릴 스트립·앤 해서웨이, 내달 방한…유재석 만난다

영화 '악마는 프라다를 입는다2'의 두 주인공 배우 메릴 스트립과 앤 해서웨이가 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다.

tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 28일 "국내는 물론 전 세계적으로 많은 사랑을 받고 있는 글로벌 스타 메릴 스트립과 앤 해서웨이가 출연을 확정지었다"고 밝혔다.

두 배우의 출연분은 다음 달 방송 예정이다.

메릴 스트립과 앤 해서웨이의 출연은 다음 달 8일 내한 일정에 맞춰 성사됐다. 두 배우는 20년 만의 후속작이자 다음 달 29일 전 세계 최초 개봉하는 '악마는 프라다를 입는다2'와 관련한 다채로운 비하인드를 공개한다.

특히 메릴 스트립은 이번이 첫 방한으로, '유 퀴즈 온 더 블럭'을 통해 한국 팬들과의 특별한 만남을 선보일 예정이다.

그간 '유 퀴즈 온 더 블럭’에는 티모시 샬라메, 젠데이아 콜먼, 스칼릿 조핸슨, 빌리 아일리시 등 글로벌 스타들이 출연한 바 있다.

tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 오후 8시45분 방송된다.

<뉴시스>

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