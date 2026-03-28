“설마 새 옷인데?”…안 빨고 입었다간 피부염, 연 250만명 찍었다

쇼핑백에서 막 꺼낸 빳빳한 셔츠를 다음 날 그대로 입고 출근한 직장인 김모(34) 씨. 오후가 되자 목덜미와 팔꿈치 안쪽이 따끔거리기 시작했고, 거울 앞에서는 붉은 발진과 가려움이 눈에 띄게 번져 있었다.

세탁하지 않은 새 옷을 바로 착용하면 잔류 화학물질과 먼지로 목·팔 등 마찰 부위에 발진과 가려움이 나타날 수 있다. 게티이미지

결국 업무 중간중간 화장실을 오가야 할 정도로 불편이 커졌다. 문제는 의외로 단순했다. 세탁하지 않은 ‘새 옷’이 피부 자극 변수로 작용한 사례였다.

28일 국민건강보험공단 진료 빅데이터에 따르면 접촉피부염을 포함한 피부염 질환으로 병원을 찾는 환자는 연간 약 250만명 수준(경증 포함 외래 기준)이다. 단순 가려움으로 넘기기 쉽지만, 진료와 약물 치료, 업무 집중도 저하까지 이어질 수 있는 생활 건강 변수로 해석된다.

◆합성섬유 증가…피부 자극 변수 확대

최근 기능성 의류와 저가 패스트패션 확산으로 폴리에스터 등 합성섬유 비중이 높아지면서 피부 자극 변수도 함께 증가하는 흐름이다. 의류 형태를 유지하기 위한 가공 성분이나 염료 잔류물이 피부 장벽에 부담을 줄 수 있다는 분석이 나온다.

특히 땀과 마찰이 많은 목덜미, 팔 안쪽 같은 부위에서는 자극 반응이 더 쉽게 나타난다. 매장 진열 과정에서 쌓이는 먼지나 유통 단계 오염 물질 역시 피부 트러블을 유발하는 변수로 지목된다.

◆가장 현실적인 예방책은 ‘첫 세탁’

기후에너지환경부는 의류 등 생활제품의 화학물질 잔류 가능성을 고려해 사용 전 관리와 표시사항 확인을 권고하고 있다.

피부과 전문의들은 “세탁하지 않은 새 옷은 피부 자극 물질 노출 가능성이 있어 민감 피부일수록 주의가 필요하다”고 설명한다. 실제로 첫 세탁만으로도 의류 표면에 남아 있을 수 있는 자극 물질 농도를 상당 부분 줄일 수 있다는 것이 전문가들의 공통된 의견이다.

가려움이 생겼을 때 반복적으로 긁을 경우 색소침착이나 2차 감염으로 이어질 수 있어 초기 관리가 중요하다.

◆세탁 어려운 옷은 통풍·레이어링 활용

코트나 정장처럼 자주 세탁하기 어려운 의류는 비닐 커버를 벗긴 뒤 통풍이 잘되는 공간에 하루 정도 걸어두는 것이 현실적인 관리 방법이다. 스팀 처리 역시 표면 잔류 물질을 줄이는 데 도움이 될 수 있다.

첫 세탁만으로도 의류 표면 자극 물질을 줄일 수 있어 피부 트러블 예방의 가장 현실적인 방법으로 꼽힌다. 게티이미지

피부와 옷 사이에 얇은 면 속옷을 먼저 입는 ‘레이어링’ 습관도 마찰 자극을 줄이는 데 효과적인 방법으로 꼽힌다.

◆세탁 한 번이 가른다…피부 트러블의 경계선

새 옷의 빳빳한 느낌을 그대로 입고 싶은 마음은 자연스럽다. 그러나 단 한 번의 세탁을 미루는 선택이 다음 날 피부 상태를 좌우할 수 있다. 민감 피부라면 ‘입기 전 1회 세탁’을 기본 기준으로 삼는 것이 가장 안전한 선택이다.

건조대에서 막 내려온 보송한 셔츠를 입고 나서는 출근길, 전날의 화끈거림은 어느새 사라진 일상의 기억으로 남는다.

세탁 안 하면 생기는 질환 TOP 5 세탁하지 않은 새 옷은 단순 가려움을 넘어 다음과 같은 피부 질환으로 이어질 수 있다. △접촉피부염 증상: 붉은 발진, 가려움, 따가움 원인: 잔류 화학물질·염료·먼지 대응: 첫 세탁 + 보습제 사용 △알레르기 피부 반응 증상: 두드러기, 부종, 피부 열감 원인: 섬유 가공 성분·향료 대응: 저자극 세제 사용 + 면 소재 착용 △모낭염 증상: 좁쌀 같은 염증, 통증, 고름 원인: 세균 번식 + 땀·마찰 환경 대응: 청결 유지 + 통풍 좋은 옷 △색소침착 증상: 피부 착색, 얼룩, 자국 지속 원인: 반복 가려움·염증 후 반응 대응: 긁지 않기 + 초기 진정 관리 △피부 건조·가려움 악화 증상: 각질 증가, 지속적 가려움 원인: 화학 잔류물 + 피부 장벽 손상 대응: 세탁 후 착용 + 보습 강화

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