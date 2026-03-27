김진아 외교2차관, EU 사무총장 면담…공급망 협력 구체화 논의

김진아 외교부 제2차관이 27일 벨렌 마르티네즈 카르보넬 유럽연합(EU) 대외관계청 사무총장과 만나 한·EU 관계와 안보·경제 협력, 주요 지역 정세 등을 논의했다.

외교부는 김 차관이 이날 카르보넬 사무총장의 방한을 계기로 한·EU 간 면담을 갖고, 양자 및 다자 협력과 주요 지역 정세 등에 대해 의견을 교환했다고 밝혔다.

김진아 외교부 제2차관은 방한 중인 벨렌 마르티네즈 카르보넬 유럽연합 대외관계청 사무총장과 만나 공급망 협력 방안 등을 논의했다. 외교부 제공

김 차관은 우크라이나 전쟁 장기화 속에서 한·EU 간 안보 협력의 중요성이 한층 커지고 있다고 평가하고, 오는 5월 예정된 제2차 한·EU 안보방위대화를 통해 방산·해양안보·사이버안보 등 분야에서 실질적인 협력 성과가 도출되기를 기대한다고 밝혔다.

카르보넬 사무총장은 한국과 EU가 전략적 동반자로서 협력 관계를 꾸준히 발전시켜온 점을 평가하고, 공급망 안정과 핵심광물 확보 등 경제안보 분야에서 협력이 확대되고 있다고 밝혔다. 이어 양측이 정례적인 대화를 통해 협력을 더욱 구체화해 나갈 필요가 있다고 강조했다.

양측은 중동 및 우크라이나 등 지역 정세에 대해서도 의견을 교환했으며, 급변하는 국제정세 속에서 긴밀한 소통을 지속해 나가자는 데 뜻을 같이했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지