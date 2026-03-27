李대통령, ‘서강대교 넘지 말라’ 조성현 대령에 “진정한 참군인” 공개 칭찬

이재명 대통령은 27일 12·3 비상계엄 당시 수도방위사령부 제1경비단장으로 국회 통제 임무를 받고도 ‘서강대교를 넘지 말라’고 지휘한 조성현 대령을 향해 “진정한 참군인”이라며 공개 칭찬했다.

이 대통령은 이날 엑스(X)에 올린 글에서 “조 대령을 응원하고 기억해주시기 바란다”며 이같이 적었다. 이 대통령은 이날 오후 서울 국방부 청사에서 전군주요지휘관회의를 주재한 뒤 지하에 위치한 지휘통제실을 찾아 조 대령과 만났다.

이재명 대통령이 27일 서울 용산 국방부에서 전군주요지휘관회의를 마친 뒤 지휘통제실을 찾아 조성현 대령을 격려하며 악수하고 있다. 12·3 비상계엄 당시 수도방위사령부 제1경비단장이었던 조성현 대령은 국회로 출동하는 병력에 '서강대교를 넘지 말라'고 지시해 불법 계엄을 막는 데 일조했다. 청와대 제공

이 대통령은 “조 대령은 진급 시기가 안 되어 조기 특진을 검토했으나 본인이 진급 시기 전에 특진하는 것을 사양해 장군 진급을 시키지 못했다”며 “국민의 군인으로서 당연히 해야 할 일을 한 것에 대해 특진을 수용하지 않겠다는 의사였던 것으로 안다”고 적었다. 그러면서 “조 대령의 국민과 국가에 대한 충정을 존중해 진급시키지 못했으니 국민 여러분의 이해를 바란다”고 했다.

이날 이 대통령은 조 대령과 만난 자리에선 악수를 나누며 “한번 보고 싶었다”고 언급했다고 강유정 청와대 대변인이 서면 브리핑을 통해 전했다.

이날 열린 회의는 이번 정부 출범 이후 이 대통령이 주관한 첫 전군주요지휘관회의로, 엄중한 안보 상황 속에서 군 통수 지침을 공유하고 자주국방 의지를 결집하기 위해 소집됐다. 이 대통령은 안규백 국방부 장관으로부터 중동과 주변국 상황을 비롯한 대내외 정세 등 현 안보 상황을 보고받고, 우리 군의 활동상, 통수 지침 이행 상황과 함께 주요 국방 정책 추진 상황에 대해 점검했다. 이 대통령은 “우리 군의 최우선 임무는 어떠한 위기와 도발 상황에도 대응할 수 있는 대비 태세의 완비”라고 강조했다고 강 대변인은 전했다.

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