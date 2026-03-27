장동혁 "한번 뵈면 좋겠다"…유승민 "불출마 생각에 변화 없다"

경기지사 후보 구인난을 겪고 있는 국민의힘이 유승민 전 의원에게 연일 러브콜을 보내는 가운데 장동혁 대표와 유 전 의원이 27일 조우했다.



장 대표와 유 전 의원은 이날 국립대전현충원에서 열린 서해 수호의 날 기념식에 나란히 참석했다.

27일 국립대전현충원에서 열린 서해수호의날 기념식 이후 국민의힘 장동혁 대표가 유승민 전 의원과 조우해 대화하고 있다. 독자 제공

이들은 현장에서 대화하는 모습이 포착되기도 했다.



주변 인사들에 따르면 장 대표는 유 전 의원에게 안부를 물으며 "한 번 뵈면 좋겠다"고 했으나, 유 전 의원은 "내 생각에 변함이 없다"며 불출마 의사를 고수한 것으로 전해졌다.



앞서 장 대표는 전날 채널A에 출연, '경기지사 후보로 유 전 의원을 영입하느냐'는 질문에 "여러 가능성을 열어놓겠다"고 답했다.



그는 실제 최근 지도부 인사와 함께 유 전 의원에게 직·간접적으로 연락을 취한 것으로 전해졌다.



이정현 공천관리위원장도 최근 유 전 의원에게 경기지사 출마를 요청하는 연락을 했던 것으로 알려졌다.



그는 전날 '수도권 3각 편대'라는 제목의 글에서 "서울·인천·경기 수도권 3축은 '보수 재건'의 중심이 될 것"이라며 "경기는 대한민국 경제를 설계해 본 인물의 결단이 요구되는 시점이다. 이름을 굳이 말하지 않아도 국민은 알고 있다"고 했다.



사실상 한국개발연구원(KDI) 출신 경제전문가인 유 전 의원을 겨냥해 출마를 압박한 것이다.



국민의힘이 '유승민 역할론'을 띄우는 것은 더불어민주당 경기지사 경선에서 강경파인 추미애 의원이 승리할 가능성을 염두에 둔 것으로 풀이된다.



경기도 지역이 최근 선거에서 민주당세가 강해진 상태이지만, '합리적 중도' 이미지를 가진 유 전 의원이 추 의원의 대항마로 나서면 본선에서 경쟁력이 있을 것으로 국민의힘은 기대하고 있다.



물론 후보난에 대한 고민도 깔렸다.



경기지사의 경우 양향자 최고위원과 함진규 전 의원이 공천을 신청했으나, 당 안팎에서 체급 및 본선 경쟁력에 대한 우려가 적지 않다.



다만 유 전 의원은 공개석상에서 여러 차례 밝혔듯 불출마 입장이 확고한 것으로 전해졌다.



유 전 의원 측 인사는 연합뉴스에 "불출마 입장에 변함이 없다"고 말했다.



이와 관련, 당 관계자는 통화에서 "민주당 경기지사 후보가 확정될 때까지 시간이 있고 가능성이 닫힌 게 아니기 때문에 지도부가 유 전 의원과 앞으로 대화를 이어갈 여지가 있을 것"이라고 기대를 접지 않았다.



이정현 위원장도 이날 연합뉴스에 "경기지사 후보는 신중하게 결정해 나가겠다. 늦추는 게 아니라 후보의 완성도를 끌어올리는 과정"이라며 "지금 필요한 것은 조급한 결정보다 이길 수 있는 준비, 분열이 아니라 힘을 모으는 과정"이라고 했다.



그러면서 "공관위는 사람을 서둘러 정하는 게 아니라 가장 적합한 후보를 세우는 데 집중하겠다"고 해 시간을 두고 적임자를 설득해 나가겠다는 뜻을 밝혔다.

<연합>

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