‘제24회 울릉도 오징어축제’, 7월 17월~7월 19일까지 3일간 저동항 일원서 팡파르

경북 울릉군 대표 여름 축제인 ‘제24회 울릉도 오징어축제’가 7월 17일부터 7월 19일까지 3일간 저동항 일원에서 개최된다.

‘제24회 울릉도 오징어축제’ 회의 모습. 울릉군 제공

울릉군 축제위원회는 지난 25일 울릉도 오징어축제 개최 기간과 장소선정을 위한 회의를 개최하고 본격적인 축제 준비에 돌입했다고 27일 밝혔다.

특히 올해 축제는 기존 8월에 개최되던 일정을 7월로 앞당겨, 여름 휴가철 성수기 이전 비수기 관광 수요를 선제적으로 확보하고 관광 인프라 운영의 효율성을 높여 관광객 편의성을 제고할 계획이다.

아울러 오징어축제 기간은 시기에 맞춰 지역 특산물의 신선함과 축제의 현장감을 더욱 높일 수 있도록 선정했으며, 비수기 개최에 따른 관광객 유입 확대를 위해 사전 홍보를 한층 강화할 방침이다.

김수한 축제위원장은 “개최기간 조정을 통해 보다 많은 관광객이 울릉도를 찾을 수 있게 하겠다”며 “군민과 관광객 모두가 즐길 수 있는 완성도 높은 축제를 만들기 위해 관계기관·단체와 협력해 철저히 준비하겠다”고 밝혔다.

최재원 울릉군 문화체육과장은 “다양한 프로그램 및 공연, 체험행사 등 풍성한 콘텐츠를 내실 있게 마련해 축제를 찾는 관광객들에게 특별한 추억을 선사할 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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