지석진 "유재석은 방송 떠나 평생 같이 지낼 친구"

방송인 지석진이 유재석에 대해 은퇴 이후에도 평생 같이 지낼 수 있는 친구라고 했다.

지석진은 27일 서울 마포구에서 열린 넷플릭스 새 일일 예능 '만학도 지씨' 기자간담회에서 이렇게 말했다.

'만학도 지씨' 메인 MC를 맡은 지석진은 유재석과 경쟁에 대한 질문에 "2000년대에는 메인 MC가 중요한 시대였다. 기획안이 나오면 MC부터 섭외하고 (프로그램을) 구성했다"며 "요즘은 메인 MC의 역할이 예전만큼 중요하지 않다고 본다"고 말문을 열었다.

그러면서 "런닝맨 이전에는 메인 MC로 활동한 시절도 있었지만, 지금은 방송 분위기가 많이 달라졌다. MC가 중요한 세상이 아니지 않느냐"며 "물론 시작과 끝을 잡는 진행은 하고 있지만, 진행을 한다는 것은 옛날 방식이란 생각이 든다"고 고 했다.

이어 "농담을 하고 싶어도 기사화되면 우스워질까 조심스럽다"면서 "재석이는 방송을 떠나서도 자주 통화하고 은퇴 후에도 평생 같이 지낼 친구"라고 했다.

'만학도 지씨'는 날 것의 질문으로 지식의 문턱을 허물어뜨린 현실 밀착형 지식 탐험 예능이다. 학구열 가득한 만학도 지석진과 허를 찌르는 질문 천재 미미가 MC를 맡았다.

한편 '만학도 지씨'는 오는 30일 오후 5시 넷플릭스를 통해 1, 2회가 공개된다. 이후 매주 월요일 오후 5시 1회씩 순차 공개된다.

<뉴시스>

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