지석진 "5년 만에 주식 다시 시작…테슬라 샀다가 완전 마이너스"

방송인 지석진이 주식 투자를 다시 시작했지만 마이너스 수익률을 기록하고 있다고 털어놨다.

지석진은 27일 서울 마포구 한 카페에서 열린 넷플릭스 새 일일 예능 '만학도 지씨' 기자간담회에서 이 같이 밝혔다.

지석진은 "제가 사실 'IT 가이'라고 떠들고 다닌다. 테슬라 전기차도 연예인 중 거의 처음 샀다. MZ세대를 쫓아가기 위해 부단히 노력하고 있다"고 했다.

그는 "제가 새로운 문물을 좋아한다. 최근 일론 머스크의 인터뷰를 보고 테슬라 주식을 샀다"며 "410달러에 샀는데 지금은 370달러"라고 했다.

이어 "최근 5년 정도 주식을 안 하다가 다시 시작했는데 완전 마이너스"라고 토로했다.

'만학도 지씨'는 날 것의 질문으로 지식의 문턱을 허물어뜨린 현실 밀착형 지식 탐험 예능이다. 학구열 가득한 만학도 지석진과 허를 찌르는 질문 천재 미미가 MC를 맡았다.

한편 '만학도 지씨'는 오는 30일 오후 5시 넷플릭스를 통해 1, 2회가 공개된다. 이후 매주 월요일 오후 5시 1회씩 순차 공개된다.

<뉴시스>

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