“BTS 컴백 공연에 행정력 과다 동원”…시민단체, 오세훈·김민석·윤호중 고발

시민단체가 그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연으로 인해 공공장소의 편의성이 과도하게 훼손되고 행정력이 과다 동원됐다며 오세훈 서울시장과 김민석 국무총리, 윤호중 행정안전부 장관을 27일 경찰에 고발했다.

그룹 방탄소년단(BTS)이 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG) 발매를 기념해 무료 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)을 여는 지난 21일 서울 광화문 광장 인근 출입이 통제되고 있다. 연합뉴스

시민단체 서민민생대책위원회(서민위)는 이날 오 시장, 김 총리, 윤 장관을 직권남용 권리행사 방해, 직무유기 혐의로 서울경찰청에 고발했다.

김순환 서민민생대책위원장은 이날 “오 시장 등은 방탄소년단의 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’의 컴백 공연을 위해 광화문 광장을 비롯한 광화문부터 시청 일대를 대규모 공연장으로 활용하면서 서울 도심 주요 지하철역 무정차 통과를 포함한 교통 통제, 모든 집회 제한, 시민 불편 등의 문제를 야기했다”면서 “사기업 행사를 위해 공공장소의 편의성을 과도하게 훼손하고 행정력을 과다 동원한 것은 직권남용·직무유기에 해당한다”고 밝혔다.

김 위원장은 이어 “방탄소년단의 소속사인 하이브가 서울시에 낸 돈은 7일 간 광화문광장 사용대여료 3000만원을 포함등 9000만원에 불과하다”며 “반면 경찰 6700명, 서울시 공무원 2600명, 소방 800명 등 공공인력 1만명이 동원돼 1시간을 위해 15여억원이 넘는 세금이 낭비됐다”고 주장했다.

그는 또 “공연 주최 측과 서울시의 과도한 통제로 공연장 진입로에 설치된 31개의 게이트에선 관람객뿐만 아니라 단순 통행객을 대상으로도 ‘문형 금속탐지기(MD)’ 통과 및 소지품 검사가 진행됐다”며 “6000명의 경찰 인력을 투입해 행인들의 가방을 일일이 열어보거나 몸 수색을 진행한 것은 기본권 침해뿐 아니라 인권유린에 해당한다”고 했다.

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