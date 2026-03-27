세비앙, 코스트코 공세점서 ‘시니어케어 로드쇼’ 첫 론칭

리빙케어 전문기업 세비앙이 코스트코코리아 공세점에서 3월 30일부터 4월 11일까지 ‘시니어케어 로드쇼’를 진행한다고 밝혔다.

이번 행사는 대형 유통 채널인 코스트코에서 시니어 케어 전문 브랜드가 로드쇼를 개최하는 첫 사례다. 대한민국 65세 이상 인구 비중이 20%를 넘어서는 초고령 사회 진입에 발맞춰, 시니어 대상 안전 제품의 소비자 접점을 확대하고 관련 시장을 선점하겠다는 전략이다.

한국소비자원 등의 자료에 따르면 최근 4년간 발생한 고령자 안전사고 2만 3,561건 중 62.7%가 낙상사고였으며, 이 중 절반 이상이 주거 공간에서 발생했다. 그러나 기존 안전바는 주로 병원이나 요양시설 느낌의 투박한 스테인리스 디자인이 주를 이루어, 일반 가정에서는 인테리어를 해친다는 이유로 설치를 기피하는 경우가 많았다.

세비앙은 이러한 불편한 포인트를 분석해 ‘주거 공간에 두고 싶은 안전 오브제’라는 새로운 카테고리를 개척했다. 이번 로드쇼의 핵심인 ‘엔젤그립 안전바’는 기존의 차가운 이미지에서 탈피해 세련된 컬러감과 인체공학적 설계를 적용했다. 욕실뿐만 아니라 계단, 거실 등 실내 어느 곳에 설치해도 자연스럽게 어우러지는 디자인이 강점이다.

세비앙의 디자인 가치는 세계 무대에서도 인정받고 있다. 이번 로드쇼에서는 전 세계 68개국 1만여 점의 출품작 중 차별성과 사회적 영향력을 인정받아 ‘2026 독일 iF 디자인 어워드’ 본상을 수상한 ‘엔젤그립’ 4종을 직접 체험해 볼 수 있다.

이 외에도 양변기 거치형 안전바 ‘엔젤렛’과 욕실 내 휴식을 돕는 유니버설 ‘세비앙체어’ 등 시니어의 삶의 질을 높이는 다양한 제품군이 전시된다. 또한 GS건설, 삼성물산 등 국내 주요 건설사에 납품된 스테디셀러 ‘수납형 샤워기 UP시리즈 2종’도 현장 배송 판매로 만나볼 수 있다.

세비앙 류전열 실장은 "안전바 선진국인 독일에서 디자인을 인정받은 만큼, 이번 코스트코 로드쇼를 통해 안전 제품도 충분히 세련될 수 있다는 점을 소비자에게 직접 보여드리겠다”라며, “앞으로도 안전과 미학을 동시에 충족하는 제품으로 초고령 사회의 주거 문화를 선도해 나갈 것”이라고 밝혔다.

이번 코스트코 공세점 로드쇼 현장에서는 소비자가 제품의 질감과 실제 그립감을 직접 경험하고 확인한 후 구매할 수 있도록 별도의 체험존이 운영된다. 특히 행사 기간 동안 공세점 현장에서만 적용되는 특별 프로모션 가격으로 제품을 제공할 예정이다.

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