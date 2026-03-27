육성재 “데뷔 초 연상 걸그룹 선배와 연락” 썸 고백

그룹 비투비의 멤버 육성재가 과거 걸그룹 선배와 썸을 탔던 일화를 고백한다.

27일 방송되는 MBN '전현무계획3' 24회에서는 전현무 곽튜브(곽준빈)가 비투비 서은광 육성재와 함께 '누룽지 백숙' 메뉴를 최초로 개발한 용인 맛집을 찾는 현장이 공개된다.

이날 용인에서 뭉친 네 사람은 서은광이 추천한 맛집으로 향한다. 서은광은 "할머니 생신 때마다 가는 가족 맛집"이라고 소개했다. 식당에 도착한 육성재는 "여기 형이랑 비투비 멤버들과 왔던 곳이네"라며 반가워한다.

잠시 후 이들 앞에 푹 고은 누룽지 이불을 덮은 죽이 등장했다. 이제 전현무는 뜨끈한 국물을 맛본 뒤 "최근 먹은 것 중 제일 충격적"이라고 말했다. 이에 육성재 역시 "누룽지가 진짜 꾸덕꾸덕하다"고 한다.

네 사람은 갑자기 '효도 배틀'을 펼진다. 전현무가 "첫 정산금으로 부모님께 뭘 해드렸냐?"고 묻자, 육성재가 "21세 때 첫 정산금을 받아서 어머니에게"라며 당시 일화를 털어놓는다. 그러면서 그는 "비투비 데뷔 후 2~3년은 부모님 카드를 썼다. 그게 미안해서"라며 애틋한 효심을 보인다.

그러자 곽튜브는 "저도 유튜브 활동으로 첫 거금이 들어왔을 때 부모님께 1000만원을 드렸다"고 공감한다. 하지만 전현무는 "훨씬 많이 벌었을 텐데"라고 지적한다.

전현무는 서은광, 육성재에게 "아이돌 활동 시절, 여자 연예인들에게 DM(다이렉트 메시지)을 받은 적이 있는지?"라고 돌발 질문한다.

육성재는 잠시 뜸을 들이더니 "데뷔 초, 연상 걸그룹 선배들에게 연락이 왔다. '이런 (대단한) 사람이 날 좋아한다고?' 싶었던 적도 있다"고 답해 모두의 귀를 쫑긋 세운다.

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