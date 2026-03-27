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日 관객 울린 ‘괜찮아 괜찮아 괜찮아!’…김혜영 감독 “꿈인가 싶을 정도로 설레” [특파원+]

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도쿄=유태영 특파원 anarchyn@segye.com

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베를린영화제 수상작 내달 日 개봉 앞두고 첫 상영
김 감독 “아이를 통해 어른이 변화하는 이야기”
주일 한국문화원, 시사회 통해 일본 진출 지원

“제가 ‘괜찮아 괜찮아 괜찮아!’로 일본 관객을 만나게 된 것이 꿈인가 싶을 정도로 기쁘네요. 이렇게 객석을 꽉 채울 정도로 보러 와 주셔서 감사드립니다.”

 

2024년 제74회 베를린국제영화제 제너레이션 K플러스 부문에서 수정곰상(작품상)을 수상한 한국 영화 ‘괜찮아 괜찮아 괜찮아!’가 다음달 10일 일본에서 개봉되기 전 현지 관객들을 만났다. 주일 한국문화원이 26일 도쿄 신주쿠구의 문화원 한마당홀에서 배급사 KDDI와 공동으로 개최한 특별 시사회를 통해서다.

 

4월 10일 일본에서 개봉되는 한국 영화 ‘괜찮아 괜찮아 괜찮아!’.
4월 10일 일본에서 개봉되는 한국 영화 ‘괜찮아 괜찮아 괜찮아!’.

이 영화를 연출한 김혜영 감독은 이 자리에서 “일본에 온 것은 처음인데, 영화로 오게 돼 기쁘다”며 “어제 잠을 한숨도 못 잤을 정도로 기분이 좋았다”고 소감을 밝혔다.

 

일본 내 ‘한류 전도사’로 불리는 방송인 겸 MC 후루야 마사유키 사회로 진행된 무대 인사에서 김 감독은 ‘괜찮아 괜찮아 괜찮아!’에 대해 “아이를 통해 어른이 변화하는 이야기를 하고 싶었다”며 “몸은 성인이지만 정작 아이보다 서툴게 살아가는 한 어른이, 자신의 삶이 힘든 와중에도 꿋꿋이 살아가는 어린 친구와 서로 좋은 영향을 주고받으며 성장하는 과정을 그린 영화”라고 소개했다.

 

이레, 진서연 주연을 맡고 손석구가 특별출연한 이 영화는 엄마를 잃은 여고생과 외로운 완벽주의자인 예술단 마녀감독이 어쩌다 한집에서 살게 되며 겪는 ‘마음의 교류’를 그린 작품이다. 육고무, 부채춤, 칼춤 등 한국 전통 무용의 아름다움을 느낄 수 있는 장면들도 스크린에 흐른다.

 

영화 ‘괜찮아 괜찮아 괜찮아!’의 김혜영 감독(오른쪽)이 26일 일본 도쿄 신주쿠구 한국문화원에서 열린 특별시사회에서 깜짝 게스트로 나온 일본 배우 유(You)와 함께 포즈를 취하고 있다. 도쿄=유태영 특파원
영화 ‘괜찮아 괜찮아 괜찮아!’의 김혜영 감독(오른쪽)이 26일 일본 도쿄 신주쿠구 한국문화원에서 열린 특별시사회에서 깜짝 게스트로 나온 일본 배우 유(You)와 함께 포즈를 취하고 있다. 도쿄=유태영 특파원

이날 일본 배우 유(You)가 행사 현장을 찾아 김 감독에게 축하 꽃다발을 건네기도 했다. 고레에다 히로카즈 감독의 영화 ‘아무도 모른다’에서 엄마 역을 맡았던 유는 한국 예능의 팬으로도 알려졌다. 김 감독은 “제가 실제로 제일 좋아하는 영화가 ‘아무도 모른다’이다”라며 감격스러워 하는 모습을 보였다.

 

일본에서는 1년에 70편가량의 한국 영화가 개봉되고 있다. 박영혜 한국문화원장은 “현지에서 본격 개봉되기 전 오늘 같은 형태로 시사회를 가진 것은 이번이 처음”이라며 “앞으로도 이런 시사회를 통해 한국 영화의 일본 시장 진출을 지원하고 한류 콘텐츠 산업을 활성화할 것”이라고 말했다.  


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