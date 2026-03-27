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“숨쉬기 운동도 버겁다”… 한국인 5명 중 1명, 한 달에 한 번도 안 움직여

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양다훈 기자 yangbs@segye.com

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운동 안 하는 성인 12.7%로 급증… 전년 대비 ‘부동층’ 1.5배 늘어
26일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 2026 서울국제스포츠레저산업전에서 참관객들이 참가업체의 기구를 사용해 운동하고 있다. 연합뉴스
26일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 2026 서울국제스포츠레저산업전에서 참관객들이 참가업체의 기구를 사용해 운동하고 있다. 연합뉴스

 

우리나라 성인 100명 중 13명은 평소 운동을 전혀 하지 않는 것으로 나타났다. 특히 한 달에 단 한 번도 운동하지 않는 비율이 전체의 20%를 넘어서며 국민 건강관리에 적신호가 켜졌다.

 

27일 한국건강증진개발원이 만 19세 이상 성인 2000명을 대상으로 진행한 ‘2025년 건강인식조사’ 결과에 따르면, 규칙적인 운동 실천 비율이 전년 대비 눈에 띄게 감소했다.

 

◆ “운동은 남의 일” 전혀 안 하는 국민 12.7%로 급증

 

가장 우려되는 대목은 운동을 완전히 포기한 ‘부동층’의 증가다. “운동을 전혀 하지 않는다”라고 답한 비율은 2023년 8.0%, 2024년 8.1% 수준이었으나, 2025년에는 12.7%로 급격히 늘어났다.

 

여기에 ‘한 달에 1번 미만’으로 운동한다는 응답(8.7%)까지 더하면, 사실상 한 달 내내 운동과 담을 쌓고 지내는 국민이 21.3%에 달한다. 성인 5명 중 1명은 신체 활동이 전무한 셈이다.

 

반면 꾸준히 실천하는 이들도 있었다. ‘거의 매일 운동한다’는 응답자는 22.7%였으며, ‘주 1회 이상’은 42.7%, ‘한 달에 1번’은 13.4%로 집계됐다.

 

26일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 2026 서울국제스포츠레저산업전에서 참관객들이 참가업체의 기구를 사용해 운동하고 있다. 연합뉴스
26일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 2026 서울국제스포츠레저산업전에서 참관객들이 참가업체의 기구를 사용해 운동하고 있다. 연합뉴스

 

◆ 개인위생은 철저하지만… 사회활동·금연은 ‘낙제점’

 

건강관리 항목별로는 온도 차가 뚜렷했다. 5점 만점 척도로 조사한 결과 ‘청결한 개인 위생 및 환경 유지’가 4.2점으로 가장 높았다. 이어 ‘충분한 휴식’(3.9점), ‘건강하고 균형 잡힌 식생활’(3.7점) 순으로 나타나 일상 속 자기 관리에 대한 관심은 높은 편이었다.

 

반면 ‘모임·봉사 등 사회활동’은 2.7점으로 최하위를 기록했다. ‘금연’(3.0점) 또한 낮은 수준에 머물러 신체적·사회적 건강을 위한 적극적인 실천은 여전히 미흡한 것으로 드러났다.

 

제미나이로 생성한 AI인포그래픽.
제미나이로 생성한 AI인포그래픽.

 

◆ “인구 고령화 대비해 건강 투자 확대해야”

 

국민 대부분은 국가 차원의 건강 투자 필요성에는 공감했다. 응답자의 74.3%가 “건강 투자가 확대돼야 한다”라고 답했다. 특히 투자 확대가 시급한 분야로는 ‘인구 고령화 심화 및 인구구조 변화’(56.4%)가 압도적인 1위를 차지했다.

 

전문가들은 “고령화 시대에 접어들수록 개인의 운동 부족은 사회적 비용 증가로 직결된다”라며 “오후 10시 10분쯤 늦은 밤까지 이어지는 업무 환경이나 휴식 위주의 여가 문화를 개선하고, 생활 속 운동을 장려하는 정책적 뒷받침이 시급하다”라고 제언했다.


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