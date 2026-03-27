이란 정보부 "美·이스라엘 용병 14명 체포"

이란 정보부가 미국과 이스라엘이 모집한 용병 14명을 체포했다고 이란 파르스통신이 27일 보도했다.

정보부는 26일 성명에서 미국과 이스라엘, 국제 테러 단체가 이들 14명을 고용했으며, 이들을 케르만샤, 알보르즈, 파르스, 케르만 등 4개 주에서 체포했다고 밝혔다.

케르만샤주에서는 테러 조직의 ‘작전 셀’ 요원 3명과 그들의 주동자가 확인돼 체포된 후 작전 셀은 해체됐다.

이들 체포 당시 많은 수의 수제 폭발 장치, 폭탄 제조를 위한 상당량의 화약 및 퓨즈, 권총, 그리고 스타링크 위성 인터넷 단말기 3대가 은신처에서 압수됐다.

정보부에 따르면 작전 셀은 독일에 기반을 둔 한 개인에 의해 해당 주의 중요한 정부 및 미디어 센터를 공격하는 등 테러 활동을 수행하도록 지시받았다.

알보르즈에서는 미국-이란 용병 5명의 신원이 확인돼 체포됐다. 이들 중 2명은 테러 조직의 일원으로 국가 안보에 반하는 활동을 수행하기 전 붙잡혔다고 통신은 전했다.

케르만주에서 체포된 용병 4명은 이란이 이란의 미디어 본부로 간주하는 스파이 네트워크 ‘이란 인터내셔널 텔레비전’과 연결되어 있었다고 정보부는 밝혔다.

이들은 이란군과 보안군의 위치, 주소를 스파이 네트워크로 보내는 데 관여했다는 혐의를 받고 있다.

이들은 또한 이란의 중요 민간 인프라에 대한 미국-이스라엘의 공격을 위해 이란 정유소의 좌표를 보냈다고 정보부는 설명했다.

통신은 미국과 이스라엘의 2월 말 공격 이후 최소 210명의 어린이를 포함, 1300명 이상의 민간인이 순교했으며 학교와 병원과 같은 비군사적 장소들이 공격을 받았다고 보도했다.

<뉴시스>

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