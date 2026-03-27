성시경 "이소라 출연에 '천군만마' 얻은 느낌…박효신 나와주길"

가수 성시경이 '고막남친'에 이소라가 출연해 고마웠다며, 박효신의 출연도 바랐다.

27일 오전 서울 영등포구 여의공원로 KBS 아트홀에서 진행된 KBS 2TV '더 시즌즈-성시경의 고막남친' 제작발표회에서 성시경은 첫 회에 나온 가수들, 앞으로 만나고 싶은 게스트에 대해 언급했다.

가수 성시경이 27일 서울 영등포구 KBS아트홀에서 열린 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친' 제작발표회에서 취재진 질문에 답하고 있다.

성시경은 "이소라가 '고막남친'에 나왔을 때 정말 '천군만마'를 얻은 느낌이었다"라며 "나이가 들면서 점점 (좋은 가수의) 소중함을 알게 된다, '우리나라에 이소라라는 가수가 있었지' 하면서 감사했다"라고 했다.

또한 '고막남친'에 출연해 줬으면 하는 게스트에 대해 성시경은 "박효신을 밀겠다"라며, 박효신에게 "효신아 한 번 해야 해, 너무 좋잖아? 나와서 찢어줘"라고 해 웃음을 자아냈다.

한편 '더 시즌즈'는 KBS 심야 뮤직 토크쇼 최초로 시즌제 MC 방식을 도입한 프로그램으로, 2023년부터 박재범, 최정훈(잔나비), 악뮤, 이효리, 지코, 이영지, 박보검, 십센치까지 국내 최정상 아티스트들이 릴레이로 MC를 맡아왔다. 시즌마다 색다른 MC와 함께 다양한 음악 이야기를 펼치며 국내 대표 심야 뮤직 토크쇼로 명맥을 이어가고 있다.

'성시경의 고막남친'은 '더 시즌즈'의 아홉 번째 시즌이다. 성시경은 오랜 시간 쌓아온 음악적 내공과 무대 경험, 다양한 방송과 콘텐츠에서 보여준 재치 있는 입담을 바탕으로 프로그램을 이끌어갈 예정이다. 원조 '고막남친'인 그가 소개하는 새로운 '고막남친'과 '고막여친'들의 무대가 금요일 밤마다 펼쳐지며, 음악과 토크가 어우러진 특별한 힐링 타임을 선사할 전망이다. 27일 오후 10시 처음 방송된다.

<뉴스1>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지