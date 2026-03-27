성시경 "다이어트 진짜 열심히 해, 점점 더 좋은 모습 보여줄 것"

가수 성시경이 다이어트를 열심히 하는 이유를 알렸다.

27일 오전 서울 영등포구 여의공원로 KBS 아트홀에서 진행된 KBS 2TV '더 시즌즈-성시경의 고막남친' 제작발표회에서 성시경은 다이어트 중인 근황을 전했다.

가수 성시경이 27일 서울 영등포구 KBS아트홀에서 열린 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다.

성시경은 "'더 시즌즈'와 관계없이 다이어트를 열심히 하는 중"이라며 "내가 화장품 모델이 됐는데 다들 비웃더라, 뚱뚱한 중년 아저씨가 하면 안 될 거 같아서 모델 기간은 노력하려 하는 중"이라고 말했다. 이어 "화제가 되고 있는데 덕분에 홍보에 도움이 된다면 좋은 것"이라며 "점점 더 좋은 모습을 보여드리기 위해 노력하겠다"라고 덧붙였다.

한편 '더 시즌즈'는 KBS 심야 뮤직 토크쇼 최초로 시즌제 MC 방식을 도입한 프로그램으로, 2023년부터 박재범, 최정훈(잔나비), 악뮤, 이효리, 지코, 이영지, 박보검, 십센치까지 국내 최정상 아티스트들이 릴레이로 MC를 맡아왔다. 시즌마다 색다른 MC와 함께 다양한 음악 이야기를 펼치며 국내 대표 심야 뮤직 토크쇼로 명맥을 이어가고 있다.

'성시경의 고막남친'은 '더 시즌즈'의 아홉 번째 시즌이다. 성시경은 오랜 시간 쌓아온 음악적 내공과 무대 경험, 다양한 방송과 콘텐츠에서 보여준 재치 있는 입담을 바탕으로 프로그램을 이끌어갈 예정이다. 원조 '고막남친'인 그가 소개하는 새로운 '고막남친'과 '고막여친'들의 무대가 금요일 밤마다 펼쳐지며, 음악과 토크가 어우러진 특별한 힐링 타임을 선사할 전망이다. 27일 오후 10시 처음 방송된다.

<뉴스1>

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