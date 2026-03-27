서해 55영웅 생전 모습에 김혜경 여사 눈물…입 앙다문 李대통령

이재명 대통령은 서해수호의 날 기념식에서 엄숙한 추모 분위기 속에서 유족을 위로하고 서해수호 영웅들의 희생을 기렸다.

이 대통령은 27일 오전 국립대전현충원에서 열린 제11회 서해수호의 날 기념식에 참석해 서해수호 55영웅을 추모했다. 대통령 취임 이후 처음 맞는 서해수호의 날 기념식으로 김혜경 여사와 함께 참석해 예우를 갖췄다.

김혜경 여사가 27일 국립대전현충원에서 열린 제11회 서해수호의 날 기념식에서 영상을 보며 눈물을 흘리고 있다.

이 대통령과 김혜경 여사는 이날 기념식에 앞서 제2연평해전과 연평도 포격전 전사자 묘역, 천안함 46용사 묘역, 고 한주호 준위 묘소를 차례로 찾아 참배했다. 기념식에는 유가족 대표, 참전 장병 대표, 정부 및 군 주요 인사들도 자리했다.

행사에서는 AI를 활용한 '서해수호 55영웅 다시 부르기' 순서도 마련됐다. 해군사관학교 생도와 해군·해병대 장병들이 참여해 전사자들의 이름을 호명하며 추모의 뜻을 더했다.

이 대통령은 기념식 행사 내내 엄숙한 표정으로 자리를 지켰다. 서해 영웅들을 추모하는 특별 영상이 상영되자 김혜경 여사가 눈시울을 붉히는 모습도 포착됐다. 서해수호 영웅들의 생전 모습과 유족들의 사연이 담긴 장면에서 김 여사는 감정이 북받친 듯 손수건으로 연신 눈물을 훔쳤다.

기념식에서는 예포 21발 발사로 각별한 예우와 함께 영웅들의 희생을 추모했다. 이 대통령 부부를 포함한 참석자들은 모두 고개를 숙이며 영웅들의 넋을 기렸다.

이 대통령의 기념사 이후에는 어린이합창단이 추모 공연을 진행했으며, 공군 특수비행팀 블랙이글스가 현충탑 상공에서 기념 비행을 펼쳤다. 여덟 대의 항공기는 대형 비행과 함께 태극 문양을 그리며 서해수호 영웅들의 희생을 기렸다.

홍주언 공군 소위는 "이번 비행은 우리가 영웅들을 영원히 기억하고 그 뜻을 이어가겠다는 약속"이라며 "서해수호 영웅들의 희생을 잊지 않고 기억하겠다"고 말했다.

이 대통령은 행사를 마친 뒤 유족과 참석자들과 일일이 악수하며 위로의 뜻을 전했다.

<뉴스1>

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