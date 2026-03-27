'개과천선' 서인영, 복귀 하루 만에 유튜브 채널 강제 해지

가수 서인영이 10년 만에 야심 차게 시작한 유튜브 복귀가 하루 만에 중단됐다.

27일 가요계에 따르면, 서인영이 전날 개설한 유튜브 채널 '개과천선 서인영'이 돌연 삭제됐다.

서인영

현재 해당 채널에 접속하면 "구글(Google) 서비스 약관을 위반해 계정이 해지됐습니다"라는 안내 문구만 노출되는 상태다.

앞서 서인영은 전날 영상 '10년 만에 복귀한 서인영 악플읽기(진실과 거짓)'를 게재하며 활동 재개를 알렸다.

영상에서 그는 과거 스태프 욕설 논란에 대해 "욕한 것은 잘못했다"고 사과하는 한편, 최근 겪은 이혼에 대해서도 "생각보다 오래 살았다는 악플이 맞다. 조용한 결혼 생활은 나와 맞지 않았다"고 솔직한 심경을 밝혀 화제를 모았다.

특히 공황장애와 우울증으로 힘들었던 시간을 고백하며 "이제는 용기를 내어 솔직하게 다가 가고 싶다"고 복귀 의지를 다졌다. 하지만 채널이 하루 만에 강제 해지되면서 팬들의 궁금증을 자아내고 있다.

이와 관련해 서인영 측은 현재까지 별다른 공식 입장을 밝히지 않고 있다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지