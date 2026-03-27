한가인 "살 뺄 계절 왔다"… '2주만에 5kg 감량 비법' 공개

한가인이 2주만에 5kg 감량 비법을 공개하며 화제가 됐다. 유튜브 채널 '자유부인 한가인' 영상 캡처

배우 한가인이 2주 만에 5kg 감량 비법을 공개하며 화제가 됐다.

지난 26일 한가인의 유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’에는 ‘45세 한가인이 168cm/52kg 유지하기 위해 실제로 매일 하는 12분 다이어트 루틴 (+러닝 전후운동)’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 한가인은 매일 운동하며 자기관리를 위해 힘쓰는 모습을 보였다. 12분 동안 하는 ‘급찐급빠(급하게 찐 살을 급하게 뺀다)’ 운동부터 ‘제대로 러닝하는 법’까지 그 비법을 영상에서 풀어냈다. 그는 “모두 일어나서 운동을 하셨으면 해서 이런 콘텐츠를 준비해 봤다”고 밝혔다.

단체 PT를 받게 된 계기에 대해 이야기하는 한가인. 유튜브 채널 '자유부인 한가인' 영상 캡처

한가인은 “원래 집 앞에서 1:1 PT를 계속 했었다. 그런데 1:1 PT의 문제점이 뭐라고 생각했냐면 나는 시간이 있는데 PT 선생님과 시간이 안 맞으면 운동을 하러 가지를 못한다”며 “운동을 좀 독립할 수 있으면 좋겠는데 혼자 여기 버려지면 아무것도 할 수 없다”고 말했다.

바지 사이즈로 몸의 변화를 체크하는 한가인. 유튜브 채널 '자유부인 한가인' 영상 캡처

헬스장의 트레이너에 의하면 “한가인은 평소에 관리를 잘해둔 편이라 체지방은 좀 낮은 편”이라고 말했다. 한가인은 “평소에 인바디나 몸무게를 많이 재진 않고 진짜 타이트한 바지를 하나 놓고 그걸로 체크를 한다”고 말했다. 그는 “(몸이) 퍼져있으면 안 맞더라. 지금 52kg 정도 되는데, 드라마를 하거나 좀 더 힘들어지면 50kg 정도까지 빠진다”고 이야기했다.

직접 12분 서킷 트레이닝과 러닝 준비 운동을 시범 보이는 한가인. 유튜브 채널 '자유부인 한가인' 영상 캡처

한가인은 트레이너와 함께 ‘장요근 운동’부터 ‘중둔근 운동’, ‘복근 운동’까지 12개의 동작으로 구성된 서킷 트레이닝 운동을 직접 시범을 보였다. 또, 런닝의 5가지 기본자세를 선보이며 부상을 방지하고 효율적으로 달릴 수 있는 스트레칭 방법을 공개하기도 했다.

한가인은 서킷 트레이닝 운동과 러닝 준비 운동을 마친 후 “같이 건강하게 다이어트와 러닝을 하자”며 시청자들에게 응원의 메시지를 전했다. 한가인의 운동 비법이 공개된 후 많은 네티즌들은 쉽게 따라 할 수 있도록 준비된 영상에 긍정적인 반응을 보이며 운동을 결심 했다는 반응을 보이고 있다.

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