미국 넷플릭스 가격 또 올랐다, 최대 2달러…한국도 같이 오르나

1년 2개월 만에 넷플릭스가 미국에서 구독 요금제를 최대 월 2달러 인상에 나섰다. 앞서 미국에서 구독료를 올린 지 얼마 안 된 상황에서 한국 구독료가 인상된 사례가 있어 세간의 이목이 쏠린다.

넷플릭스 로고. AFP연합뉴스

27일 주요 외신에 따르면 넷플릭스는 26일(현지시간) ‘광고형 스탠다드’ 요금제를 기존 월 7.99달러에서 1달러 인상한 8.99달러로 책정했다.

‘스탠다드’와 ‘프리미엄’ 요금제는 각 2달러씩 높아졌다. 스탠다드는 17.99달러에서 19.99달러로, 프리미엄은 24.99달러에서 26.99달러로 인상됐다. 스탠다드는 광고 없이 영화나 시리즈 등을 시청할 수 있고 프리미엄은 지원되는 장치가 스탠다드에 비해 더 많다는 게 차이점이다.

대상 국가는 미국, 캐나다, 아르헨티나 등으로 이번 인상 가격은 신규 가입자의 경우 즉시 적용된다. 요금 안내 페이지도 인상분을 반영해 업데이트 된 상태다. 기존 회원은 최소 30일 전에 개별 메일 안내를 받은 뒤 다음 결제 주기부터 순차적으로 요금된 인상을 지불한다.

넷플릭스 측은 이번 인상에 대해 “고품질 엔터테인먼트에 재투자하고 서비스 경험을 개선하기 위한 목적”이라고 밝혔다.

스포츠 라이브 스트리밍, 비디오 팟캐스트 도입 등 서비스 확대에 따른 재투자 비용 확보가 필요했다는 의미로 풀이된다.

특히 한국에서도 지난해 5월 일부 요금제를 올린 바 있다. 미국에서 요금이 오른 지 약 3개월 만이었다.

당시 광고형 스탠다드는 월 5500원에서 7000원, 광고가 없는 베이식 요금제는 9500원에서 1만2000원으로 올랐다. 다만 광고가 없는 스탠다드, 프리미엄 요금제는 각 1만3500원, 1만7000원이 유지됐다.

이보다 앞선 인상은 2021년 11월이다. 당시 광고형 요금제가 없었기 때문에 스탠다드 요금제가 1만2000원에서 1만3500원, 프리미엄 요금제가 1만4500원에서 1만7000원으로 올라갔다. 당시에는 한국이 먼저 구독료를 올렸고, 이듬해 1월 미국 요금이 올라갔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지