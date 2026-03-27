美달러에 트럼프 서명 인쇄…현직 대통령 서명은 건국 후 최초

미국 재무부가 신규 발행 달러 지폐에 도널드 트럼프 대통령의 서명을 인쇄하는 방안을 추진한다.



26일(현지시간) AP통신에 따르면 미 재무부는 미국 건국 250주년을 기념하겠다는 차원에서 이 같은 계획을 공개했다.

미국 재무부장관의 서명이 인쇄된 100달러 지폐. EPA연합뉴스

스콧 베선트 재무장관은 성명을 통해 "미국의 성취를 기념하는 방안으로 달러 지폐에 트럼프 대통령의 이름을 담는 것보다 더 좋은 방법은 없다"고 밝혔다.



달러화에는 통상 재무장관과 통화와 관련한 행정적 역할을 맡는 재무관의 서명이 인쇄된다.



현직 대통령의 서명이 달러에 포함되는 것은 미국 건국 후 최초다.



트럼프 행정부는 재집권 이후 정부 프로그램과 건물, 각종 사업에 대통령의 이름과 이미지를 적극적으로 사용해왔다.

미국 조폐국이 미술위원회에 제출한 기념주화 시안. 미국 조폐국 자료

앞서 트럼프 행정부는 건국 250주년 기념사업의 일환으로 트럼프 대통령 얼굴이 새겨진 주화를 발행하겠다고 밝혀 논란이 되기도 했다.



이 주화는 24K 순금 기념주화이기 때문에 수집용으로 유통될 뿐이지만, 트럼프 대통령의 서명이 들어간 지폐는 각종 거래 등에서 실제로 사용될 전망이다.



최근 미국 정부 자문기구인 미술위원회의 승인을 받은 트럼프 주화는 한쪽 면에는 몸을 기울인 채 정면을 응시하는 트럼프 대통령의 모습이, 다른 면에는 미국의 국조인 흰머리독수리가 날개를 펼친 모습이 담긴다.



백악관은 금화를 최대한 크게 제작하길 원하는 것으로 전해졌다.



한편 야당인 민주당은 달러 지폐에 트럼프 대통령의 서명을 인쇄하겠다는 재무부의 계획을 비판했다.



숀텔 브라운(민주·오하이오) 연방하원의원은 엑스(X·옛 트위터)에 최근 미국의 물가 상승에 대한 트럼프 대통령의 책임론을 거론한 뒤 "역겹고, 비미국적인 계획"이라고 비판했다.

<연합>

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