인천공항 개항 25주년… 연간 여객 1억명 시대 비상

인천공항이 개항 25주년을 맞았다.

인천국제공항공사는 올해 개항 25주년을 맞아 ‘연간 여객 1억명 시대’를 향해 새로운 도약을 준비할 계획이라고 27일 밝혔다.

​ 인천공항 전경.

2001년 3월 29일 개항한 인천공항은 정부의 일관된 정책지원과 국민적 성원에 힘입어 개항 25년 만에 국제여객 및 화물, 인프라 기준 ‘글로벌 톱 3 공항’이자 동북아 허브공항으로 자리매김했다.

지난해 인천공항은 국제여객 7407만 1475명, 국제화물 295만 4684t을 기록하며 국제공항협의회(ACI) 기준 세계 3위공항으로 도약했다.

환승객은 804만 6572명으로 일본 등 주변지역의 환승수요를 흡수하는 동북아 대표 허브공항으로 성장했다.

항공 네트워크의 경우 101개 항공사가 53개국 183개 도시(여객기+화물기)를 취항하고, 일본노선(31개)의 경우 일본 나리타(17개), 간사이(12개) 보다 많은 지역에 취항 중이다.

또 개항이후 축적된 공항 건설,운영 노하우를 바탕으로 전 세계 18개국에서 42개 해외사업을 수주하며 누적 수주액 5억 8558만 달러를 달성하는 등 ‘K-공항’을 전 세계에 수출하고 있다.

세계 최초로 ACI 세계공항서비스평가(ASQ)에서 12연패(2005~16)를 차지하고 ACI 고객경험인증 최고등급을 4년연속(2022~25) 획득하는 등 세계 최고의 공항 서비스를 제공 중이다.

인천공항은 성공적인 개항이후 글로벌 경쟁에서 지속우위를 선점하기 위해 2~4단계에 걸친 추가 확장사업을 진행했다. 2024년 11월 4단계 건설사업 완료를 통해 연간여객 1억 600만명 수용이 가능한 전 세계 3위의 인프라를 확보했다.

​ 94년 인천공항 건설을 위한 방조제 물막이 공사 모습.

인천공항 1~4단계 확장공사에 소요된 총사업비는 18조 170억원이다. 이 중 18%에 해당하는 3조 2874억원만 국고지원을 받고 나머지 82%의 비용은 공사채 발행 등 공사 자체조달로 진행했다.

인천공항은 ‘동북아 허브공항’조성을 목표로 1992년 착공한 이후 8년 4개월 만에 성공적인 건설 및 개항을 달성하고 이에 따른 성과를 국가에 환원하는 등 성공적인 국책사업의 대표 롤모델로 평가받는다.

인천공항의 성장은 정부의 일관된 정책지원과 국민의 성원이 있기에 가능했다. 공사는 인천공항의 성과 및 수익을 국가와 지역사회에 지속 환원해왔다.

경제적인 측면에서 인천공항은 생산유발효과 67조원(24년 직접효과 기준)을 창출해 국가 GDP의 2.6%를 차지하고 있다. 인천지역 생산유발효과(48조원)의 경우 지역총생산(GRDP)의 39%다.

또한 지난해 기준 정부배당 3194억원(예상), 국세 1315억원, 지방세 738억원 납부 등 연간 총 5000억원 규모로 국가재정에 기여했다.

지난해 공사 매출액은 2조 9684억원, 당기순이익은 6944억원으로, 순이익의 54%는 시설안전 및 서비스 개선에 재투자하고 46%인 3194억원을 정부 배당금으로 납부할 예정이다.

2007년부터 2024년까지 누적 배당금은 약 3조 269억원이다.

​ 2001년 3월 인천공항 개항 기념식 모습.

최근 3년간 약 446억원 상당의 지역사회공헌사업을 진행하는 등 지역사회 상생발전에 앞장섰다.

이와 함께 국가 관문공항을 운영하는 대표 공기업으로서 국가 주요행사를 성공적으로 지원하고, 다양한 정부정책을 적극 뒷받침하는 등 공기업의 사회적 책임을 충실히 이행했다.

이같은 주요성과를 바탕으로 공사는 향후 공항운영 전반의 대대적인 혁신을 추진함으로써 국민편의를 제고하고 국가 항공산업 발전에 기여해 나갈 계획이다.

우선 운항안전 등 공항 본연의 기능에 충실한 가운데 국민편의를 최우선으로 공항운영 전 분야 서비스 혁신을 추진하고, 인공지능 전환(AX), UAM(도심항공교통) 인프라 구축 등 미래 경쟁력을 강화한다.

특히 정부의 외래객 3000만명 달성 목표를 적극 지원하고 지방거주 여객들의 해외여행 편의를 제고하기 위해 인천공항과 국내 주요지역간 연결성 강화에 박차를 가할 계획이다.

우선 수요부족 등 항공사 측 사유로 지난 2016년 중단되었던 인천-제주 정기노선이 오는 5월부터 주 2회 운항을 시작한다.현재 인천공항과 대구, 김해 등 국내 주요지역을 연결하는 환승 내항기가 주 42회 운항 중으로, 오는 4월부터는 인천-김해 내항기가 주 35회에서 주 39회로 4회 증편돼 운항한다.

김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 “개항 25년 만에 세계적인 공항으로 성장하기까지 정부의 지원과 국민 여러분의 성원, 9만 4000여 상주직원의 노고에 감사드린다”며 “대한민국의 관문으로서 국민편의를 제고하고 국가 항공산업 발전에 기여하는 한편 공기업의 사회적 책무를 충실히 이행하겠다”고 말했다.

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