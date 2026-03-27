[속보] 가족을 잃은 생존자들의 길고 고요한 투쟁과 애도…한강의 ‘작별하지 않는다’ 전미도서비평가협회상 수상

“성근 눈이 내리고 있었다. 내가 서 있는 벌판의 한쪽 끝은 야트막한 산으로 이어져 있었는데, 등성이에서부터 이편 아래쪽까지 수천 그루의 검은 통나무들이 심겨 있었다. 여러 연령대의 사람들처럼 조금씩 다른 키에, 철길 침목 정도의 굵기를 가진 나무들이었다. 하지만 침목처럼 곧지 않고 조금씩 기울거나 휘어 있어서, 마치 수천 명의 남녀들과 야윈 아이들이 어깨를 웅크린 채 눈을 맞고 있는 것 같았다.”

한강 작가. 뉴스1

이 같은 꿈 이야기로 시작되는 한강 작가의 장편소설 ‘작별하지 않는다’ 영어판(영어제목 ‘We Do Not Part’)이 미국의 권위 있는 도서상인 전미도서비평가협회(NBCC)상을 받았다.

한국 작가의 작품이 전미도서비평가협회상을 받은 것은 최돈미 시인이 번역해 2023년 출간한 김혜순 시인의 시집 '날개 환상통'(영어제목 'Phantom Pain Wing) 이후 두 번째다.

’작별하지 않는다’는 제주 4·3 사건으로 가족을 잃은 생존자들의 길고 고요한 투쟁과 애도를 감동적인 문장으로 그린 작품이다.

전미도서비평가협회는 매년 영어로 출판된 최우수 도서를 선정해 소설, 논픽션,전기, 자서전, 시, 비평 등 6개 부문에 걸쳐 시상한다.

미국 언론·출판계에 종사하는 도서평론가들이 엄격한 잣대로 분야별 최고 도서를 선정한다는 점에서 퓰리처상 및 전미도서상과 더불어 미국을 대표하는 가장 권위있는 도서상 중 하나로 꼽힌다.

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