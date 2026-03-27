트럼프 방중 일정 재확정… 이란 분쟁 종식 여부가 변수

도널드 트럼프 미국 대통령이 중동 분쟁 대응을 위해 미뤘던 방중 일정을 5월 14~15일로 다시 확정해 발표했다. 이번 방문이 현재 진행 중인 이란과의 전쟁을 끝내기 위한 미국의 로드맵을 보여주는 가늠자가 될 것이라는 분석이 나온다.

27일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 전문가들은 트럼프 대통령이 대선을 앞두고 대외 성과를 내기 위해 방중 전 이란과의 긴장 완화를 시도할 것으로 내다봤다. 마샤오린 저장외국어대 국제관계 전문가는 트럼프 대통령이 완전한 평화 협정까지는 아니더라도 상황을 안정적인 상태로 유지하기 위한 탈출구를 모색할 것이라고 분석했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. EPA연합뉴스

방문 시점을 5월 중순으로 잡은 것 자체가 미국 측의 전략적 계산이 깔린 결과라는 해석도 있다. 댜오다밍 인민대 교수는 미국이 중동 상황의 전개 양상을 고려할 때 5월 정도면 방문에 지장이 없을 것으로 판단했을 가능성이 높다고 짚었다. 트럼프 대통령이 일정을 서둘러 공표한 점 역시 이번 방중에 대한 강한 의지와 기대를 반영한다는 설명이다.

현재 미국과 이란은 물밑 협상을 이어가고 있지만 불신은 여전하다. 이란은 파키스탄을 통해 전달된 미국의 평화안을 공식 거부하면서도 자신들의 요구 조건이 수용된다면 전투를 중단할 수 있다는 여지를 남겼다. 장추추 복단대 중동연구센터 부소장은 테헤란 측이 추가 공격을 우려해 양보를 주저하고 있어 당분간 ‘대화와 전투’가 병행되는 소강상태가 이어질 것으로 전망했다.

분쟁 장기화는 트럼프 대통령에게 정치적·경제적 부담으로 작용하고 있다. 전쟁에 따른 경제적 충격이 지속될 경우 11월 중간선거에서 공화당이 의회 주도권을 잃을 위험이 크기 때문이다. 반면 중국은 상황을 관망하며 이를 외교적 자산으로 활용하려는 모양새다. 미국이 분쟁 해결 능력의 한계를 보일수록 중국의 ‘안정 제공자’ 이미지가 부각될 수 있다는 계산이다.

5월로 예고된 이번 정상회담의 성사 여부는 트럼프 대통령의 위기 관리 능력과 직결될 것으로 보인다. 만약 중동 상황 통제 실패로 일정이 다시 연기될 경우 미국의 외교적 신뢰도는 물론 동맹국들에 대한 영향력에도 타격이 불가피할 전망이다.

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