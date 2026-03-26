李 “정책 실행 완성도 중요”… 경제 안정 총력전 [이란전쟁 한 달]

이재명 대통령은 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 발발 이후 한 달 동안 중동 상황 대응을 국정 전면에 내세우며 국민 불안을 달래고, 경제 분야 ‘비상 대응’에 총력을 기울이고 있다. 조기에 추가경정예산(추경) 편성을 추진하고 ‘석유 최고가격제’를 도입하는 등 정책 대응 속도전에 청와대와 내각도 분주하게 움직이는 모습이다. 다만 이번 사태가 장기화할 가능성이 열려 있고, 통제가 어려운 변수도 많은 만큼 이재명정부의 위기관리 대응 능력이 시험대에 오르는 일은 당분간 계속될 전망이다.

이재명 대통령이 26일 청와대에서 비상경제점검회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 26일 청와대에서 주재한 2차 비상경제점검회의 모두발언에서 “중동 지역의 위기가 한 달 가까이 이어지고 있지만 향후 사태가 어떻게 진전될지 예측이 어려운 상황”이라며 이번 사태의 불확실성이 크다는 점을 언급했다. 국제에너지기구(IEA)가 중동 상황을 두고 ‘1970년대에 있었던 2차례의 오일쇼크, 2022년에 있었던 러시아·우크라이나 전쟁의 충격을 합친 것만큼 심각하다’고 평가한 점도 직접 거론한 이 대통령은 “과거와는 비교할 수 없을 정도로 복잡하게 얽힌 글로벌 공급망 속에서 위험의 위치와 파급 정도를 정확하게 짚어내는 것이 거의 불가능한 상황”이라고 짚었다.



높은 불확실성과 장기화 가능성 속 이 대통령은 사태 초기부터 강조해 온 신속 대응과 더불어 완성도 높은 대응을 강조하고 나섰다. 이 대통령은 “대응의 큰 틀은 갖춰진 만큼 이제는 실행의 완성도가 매우 중요하다”며 “위기 시에는 작은 행정적인 실수도 큰 파장을 불러올 수 있다”고 강조했다.



이번 위기를 이재명정부의 역량을 보여주는 기회로 삼겠다는 게 이 대통령의 구상이다. 이 대통령은 “위기 상황은 정부의 진짜 실력을 가감 없이 드러내는 시험대”라며 “정부의 실력, 즉 위기를 기회로 만드는 역량을 보여줄 수 있는 기회이기도 하다”고 했다. 또 “공동체의 위기를 틈타서 담합, 매점매석 등으로 부당이익을 취하는 행위는 결코 용납될 수 없다”며 ‘무관용 원칙’ 기조도 재차 강조했다.



여당은 ‘환율안정 3법’과 추경안 처리에 속도를 내고 있다. 더불어민주당 한병도 원내대표는 이날 당 회의에서 “환율안정법과 시급한 민생 법안 처리를 위해 하루빨리 본회의를 개최해야 한다”며 “31일 본회의 개최를 강력히 요청드린다”고 했다.

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