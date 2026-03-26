앤디김 “韓 미사일방어체계 중동 차출 우려” [이란전쟁 한 달]

앤디 김(사진) 미국 연방상원의원(뉴저지·민주)이 한반도에서 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 등 방공무기 체계의 일부를 중동으로 차출했다는 보도와 관련해 우려를 표했다.



김 의원은 25일(현지시간) 워싱턴 연방의회에서 연 아시아태평양·한국 언론 대상 간담회에서 “이란 전쟁이 아시아와 인도태평양에서 (미국의) 관심과 자원을 끌어내고 있다”며 “그들(트럼프 행정부)은 한반도에서 안보 자산, 즉 사드 등 일부 미사일방어(MD) 구성 요소를 빼내고 있다. 그것은 저를 매우 불안하게 한다”고 말했다. 미국은 주한미군의 패트리엇(PAC-3)과 사드 등 방공무기 체계의 일부를 중동으로 차출한 것으로 보도되고 있으나 미 당국이 이를 직접 확인한 적은 없다.



김 의원은 트럼프 대통령이 동맹국들에게 호르무즈해협 호위 작전에 참여하라고 요구하지만 호응이 없는 것에 대해 “지금 트럼프 대통령이 보고 있는 것은, 우리가 파트너와 동맹들과 나란히 서지 않고 오히려 관계를 약화시켰을 때 어떤 일이 벌어지는가 하는 점”이라고 말했다. 그는 호위 작전에 참여하지 않았을 때 트럼프 대통령이 ‘보복’을 언급한 것과 관련해선 “그런 발언을 한 트럼프 대통령에게 정말 부끄러운 줄 알라고 말하고 싶다”고 말했다.

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