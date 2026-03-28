[재미로 보는 오늘의 운세] 3월 28일 (토요일) 65년생, 기회가 일찍 올 것이니 방법을 찾아라

96년생: 좋은 인연을 만들기에 적합한 때다. 84년생: 다른 사람 말을 새겨들어라. 72년생: 금전적인 문제가 발생하니 조심하라. 60년생: 어떤 단어냐에 따라 느낌이 다르다. 48년생: 정상에 희망하면 좋은 동반자부터 구하라. 36년생: 세월이 지나도 변하지 않는 것 사람의 마음.

97년생: 일과 대인관계에서 갈등이 생길 우려가 있다. 85년생: 미리 충분히 상대를 살피고 거래하라. 73년생: 노력이 집중되어야 큰 성과가 온다. 61년생: 다양한 인맥을 구성하는 것이 과제다. 49년생: 방향에 따라 운신의 폭을 넓히거나 줄여라. 37년생: 주변사람들의 의견을 경청하라.

98년생: 실패를 해도 자신감부터 회복하라. 86년생: 승기를 잡을 운. 앞서 나감을 추구하라. 74년생: 문제의 양면성을 꿰뚫어 판단하라. 62년생: 사물의 겉과 속을 볼 줄 알아야 현명하다. 50년생: 편중된 사고는 불리하게 작용될 수 있다. 38년생: 권위적인 모습을 버리고 눈높이를 낮추라.

99년생: 깊은 확신을 갖고 자신을 믿길 바란다. 87년생: 기대하던 일이 순조롭게 진행된다. 75년생: 내가 힘들 때 곁을 지켜주는 사람이 있다. 63년생: 때때로 일에서 벗어나 보는 것도 좋겠다. 51년생: 궁하면 통하니 주변을 잘 둘러보아라. 39년생: 시간이 많으니 간직한 것을 잘 보존하라.

00년생: 침통한 기분이 오래가지 않도록 하라. 88년생: 과욕은 좋지 않은 결과를 초래한다. 76년생: 약속도 지키는 것과 어기는 것은 다르다. 64년생: 물 한 잔의 고마움을 알아야 인간적이다. 52년생: 원하던 원하지 않던 변화가 예상된다. 40년생: 급한 불부터 끈다는 심정으로 나가자. 28년생: 작은 질병도 방치하면 확산될 수 있다.

01년생: 관재수일은 다툼에 승산 없으니 미루도록 하라. 89년생: 남의 말을 너무 믿으면 손해보겠다. 77년생: 소원했던 관계를 돈독하게 만드는 운세. 65년생: 기회가 일찍 올 것이니 방법을 찾아라. 53년생: 밝고 명랑한 표정은 마음속도 밝다. 41년생: 무조건 힘으로 몰아붙일 수만은 없다. 29년생: 용기를 내서 한발 내딛는 것이 좋다.

02년생: 생각은 깊게 행동은 빠를수록 좋다. 90년생: 하나 걸림이 있지만 속 시원히 해결된다. 78년생: 내가 아니면 안 된다는 사고 벗어나라. 66년생: 자연으로 돌아가려는 마음가짐이 필요. 54년생: 신뢰감을 구축한 후 일을 도모해보자. 42년생: 배려와 친절을 행하면 덕망이 높아진다. 30년생: 자기 페이스를 끝까지 유지하자.

03년생: 우직한 모습을 보이는 것이 안좋다. 91년생: 심신이 피곤하니 휴식을 취하라. 79년생: 젊었을 때 몸을 잘 가누어야 건강하다. 67년생: 몸이 무겁고 기분이 침체되기 쉽다. 55년생: 아는 게 많지 않은 사람 유식한 체 한다. 43년생: 유혹에 넘어가면 패가망신할 수 있다. 31년생: 자녀가 하는 행동이 못마땅해도 지켜보라.

04년생: 자기관리 잘하면 이루어내지 못할 일 없다. 92년생: 목적은 승리이지만 수단은 정당해야 한다. 80년생: 형식적으로 만나는 것은 피곤한 일이다. 68년생: 작은 수 일을 아끼면 큰일을 못한다. 56년생: 막연히 놀고 있으면 번민이 늘어난다. 44년생: 관리가 소홀하면 어려움을 겪을 수 있다. 32년생: 한번 실패에 좌절하지 말자.

05년생: 일 뒤로 미루는 것은 도움 되지 않는다. 93년생: 윗사람과의 관계를 원만하게 유지하라. 81년생: 도움을 청하면 막힌 것도 뚫린다. 69년생: 작은 이익보다 큰 손해에 대비하라. 57년생: 욕심을 부리다가는 후환을 어렵다. 45년생: 가족의 화목을 돈독히 하라. 33년생: 상대방의 좋은 점을 먼저 생각해라.

06년생: 마음을 비우면 의외로 덕이온다. 94년생: 마음자세도 재정비할 시기다. 82년생: 승부욕으로 덤벼들면 즐거움을 더한다. 70년생: 눈앞에 절벽이 있어도 당당하게 대처하라. 58년생: 도장을 찍기 전에는 서류를 차분히 보라. 46년생: 잔꾀로 남을 희롱하는 것에 조심하라. 34년생: 일을 제대로 구분하면 일이 편해진다.

95년생: 주변사람들과 충돌이 예상된다. 83년생: 감정이입에 몰입하는 것이 나쁘지 않다. 71년생: 떠오른 영감을 열정적으로 파고들어라. 59년생: 건강해도 중환자 실에 있으면 병이 든다. 47년생: 작은 문제를 방치하다가 크게 후회한다. 35년생: 일부러 저지른 실수가 아니라도 책임져라.

백운철학원

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