국힘 ‘청년 오디션’ 후보자·심사위원 이력 도마에

국민의힘이 6·3 지방선거를 앞두고 청년 인재 영입을 위해 마련한 ‘광역의원 비례 청년 오디션’이 시작부터 도마에 올랐다. 오디션 지원자 가운데 ‘윤 어게인’이나 부정선거를 주장해온 강경 우파 성향 인사들이 포함된 것으로 알려지면서다. 여기에 심사위원으로 참여한 인사의 과거 행적까지 재조명되며 논란이 확산하는 양상이다.



국민의힘이 26일 서울 여의도 중앙당사에서 개최한 광역의원 청년 공개오디션 본선에는 당 조직부총장인 강명구 의원을 비롯해 조지연 의원, 쇼트트랙 금메달리스트 송석우씨, 정준하 전국백년소상공인연합회 대외협력국장, 김채수 중앙대학생위원장, 방송인 이혁재씨 등이 심사위원으로 참여했다.

통근버스 타고 출근한 野 대표 국민의힘 장동혁 대표(오른쪽)가 26일 서울 여의도 국회에서 박준태 당대표 비서실장과 함께 출근하고 있다. 장 대표는 이날 차량 5부제에 시행에 따라 국회 통근버스를 이용해 국회로 출근했다. 최상수 기자

논란이 된 건 방송인 이씨의 합류였다. 이씨는 2010년 룸살롱 종업원 폭행 사건으로 연예계 활동을 중단한 바 있다. 2024년 12월에는 2억원 이상을 체납해 고액 체납자 명단에 이름을 올렸고, 최근까지도 유튜브 방송 등에서 윤석열 전 대통령의 무죄를 주장해왔다. 이씨는 심사에 앞서 “저에 대한 비판은 앞으로도 계속 있을 것”이라며 “그때마다 겸허한 자세로 수용하겠다”고 말했다.



오디션 참가자들도 구설에 올랐다. 예선에서 전체 투표 3위에 올라 가산점을 받은 이승훈 경기도의원 청년후보는 자기소개서에 “이태원 사고 당시 안진걸 및 공산사회주의 추종세력과 민노총의 정권 전복 전략 및 개입 정황 포착 및 대응”이라고 적었다. 극우 유튜버 전한길씨의 유튜브 채널 고문변호사이자 예선 8위에 오른 이성직 경기도의원 청년후보는 “제 심장에는 언제나 윤 어게인, 부정선거 척결, 배신자 척결이라는 자유한길단의 신념이 흐른다”고 밝혔다.



국민의힘은 이날 본선과 28일 결선을 거쳐 최종 16인을 선발할 방침이다. 최종 선발자에 극우 성향 인사들이 다수 포진하게 될 경우 앞서 당 소속 의원 전원 명의로 발표한 ‘절윤(윤석열 전 대통령과의 절연) 결의문’의 진정성도 의심받을 수밖에 없다는 지적이 나온다.



국민의힘은 이날 최고위원회의를 열고 박민영 미디어대변인을 포함해 임기가 만료된 중앙당 대변인단 7명을 일괄 재임명했다. 박 대변인은 당내 인사들을 향한 막말과 탄핵 반대 발언 등으로 그간 인적 쇄신 대상으로 거론돼 왔다. 박 대변인 재임용을 두고 당내 혁신파를 중심으로 즉각 비판도 제기됐다. 이성권 의원은 사회관계망서비스(SNS)에 “‘절윤’ 약속을 행동으로 옮기라는 국민의 요구를 거절한 것”이라고 반발했고, 조은희 의원도 “국민 눈높이를 정면으로 배반한 결정”이라고 지적했다.

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