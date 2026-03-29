[재미로 보는 오늘의 운세] 3월 29일 (일요일) 64년생, 큰 욕심부리면 손실이 온다

96년생: 좋은 통신이나 경사가 있다. 84년생: 일은 꼬이고 마음만 조급해진다. 72년생: 현재는구애받지 말고 일하자. 60년생: 시간을 효율적으로 활용하자. 48년생: 가족사는 적당히 넘어가자. 36년생: 타인을 푸대접 하지말자.

97년생: 금전 손실이 오니 조심하자. 85년생: 신경을 차분하게 안정시켜라. 73년생: 일에 압박이 커져만 간다. 61년생: 현실을 파악하여 일을 추진하자. 49년생: 양보는 미덕으로 생각하자. 37년생: 장래 일을 크게 생각하자.

98년생: 아이템이나 새로움 일을 찾아라. 86년생: 무슨 일이든 열심히 하라. 74년생: 일을 잘 파악하여 진행하자. 62년생: 전뭄 분야에서 성과가 나타난다. 50년생: 계약 실수로 손해가 크다. 38년생: 버스 지하철에 분실사고 조심하자.

99년생: 이성간 진정 내 인연인지 관찰하라. 87년생: 나를 도와주는 사람이 생김. 75년생: 노력 없이는 되는 게 없다. 63년생: 경우없는 행동은 하지말자. 51년생: 타인의 생각에 좌지우지 말자. 39년생: 힘들지만 지금은 도리없다.

00년생: 뜻하지 않은 행운이 온다. 88년생: 주위상황을 잘 살펴야 한다. 76년생: 이성과 즐거운 시간을 보낸다. 64년생: 큰 욕심부리면 손실이 온다. 52년생: 게으른 모습으로 임하지 말자. 40년생: 가족중에 즐거운 경사가 있다. 28년생: 하던 일이 좋은 결실이 맺어진다.

01년생: 평소의 리듬을 잘 지켜나가야 한다. 89년생: 너무 큰 욕심은 화를 부른다. 77년생: 일에 앞뒷 분간해야할 것이다. 65년생: 승자 남 모르는 노력이 있다. 53년생: 배움의 시기란 따로 없다. 41년생: 일을 가려서 진행하자. 29년생: 행동을 조심하고 덕을 쌓아.

02년생: 동료간에 마음을 돌려놓을 수 없다. 90년생: 조급하게 마음을 먹지 마라. 78년생: 일에 생각의 폭을 넓히자. 66년생: 어려운 일을 타개해 나가자. 54년생: 하는 일에 입지를 탄탄히 하자. 42년생: 금전 거래는 받기가 어렵다. 30년생: 북서방에서 좋은 소식이 온다.

03년생: 힘겨루기 삼가고 화합하도록 하라. 91년생: 반가운 소식이 들린다. 79년생: 신용도 잃고 구설에 주위하자. 67년생: 배우자와 소소한 다툼이 온다. 55년생: 자신의 단점을 보안하자. 43년생: 과욕이 지나치면 실물을 잃는다. 31년생: 서류나 실물수를 조심하자.

04년생: 일에 해결의 기회는 오늘이다. 92년생: 괜히 뜬구름을 잡지마라. 80년생: 운이 없으면 어려움이 따른다. 68년생: 직접 자신의 의사를 전달하라. 56년생: 거래처에 각별한 주의하자. 44년생: 작은 일에 예민하게 반응하지 말자. 32년생: 신규사업은 처음부터 자제하자.

05년생: 소소한 일도 그냥 넘기지 말고 짚고 가라. 93년생: 용두사미가 되지 않게 주의하라. 81년생: 서북방으로 움직이면 덕이온다. 69년생: 일에 옳다는 것을 입증할 때다. 57년생: 상승국면에 서서히 접어든다. 45년생: 자식으로 인한 걱정이 온다. 33년생: 손님의 방문으로 하루가 분주하다.

06년생: 오늘은 일은 무엇이든 천천히 진행하라. 94년생: 생각은 좋으나 시기상조이다. 82년생: 이동 변화의 전환점이다. 70년생: 행동이 일치하도록 노력하자. 58년생: 허영은 어리석은 행동이다. 46년생: 피부로 느끼면서 일하자. 34년생: 합리적인 인간관계를 이루어 나가자.

95년생: 빈 수레가 소리만 요란하다. 83년생: 현재 일은 분간하여 진행하자. 71년생: 정신력이 약하면 일성취 약하다. 59년생: 오늘 주어진 일들은 성과가 좋다. 47년생: 가족사안은 차분하게 처리하자. 35년생: 물품손실이 있으니 주의하라.

백운철학원

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