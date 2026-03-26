이부진, 호텔신라 주식 200억 매입…“책임경영 실천”

호텔신라는 이부진 대표이사가 200억원 규모의 자사 주식을 장내 매수한다고 26일 공시했다.

이번 매입은 내달 27일부터 30일에 걸쳐 진행될 예정이다. 이에 앞서 지난 23일 호텔신라 운영총괄을 맡고 있는 한인규 사장도 2억원 규모의 주식을 장내 매수했다.

호텔신라 이부진 대표. 호텔신라 제공

호텔신라는 경영진의 잇따른 주식 매입이 책임경영 실천과 주주가치 제고 의지를 반영한 것이라고 설명했다.

호텔신라 관계자는 “경영진의 주식 매입은 주가 부양과 주주 가치 제고에 대한 의지를 표명한 것”이라며 “책임경영을 실천하고 주주 신뢰를 강화해 기업 가치를 높이기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

호텔신라는 사업 경쟁력 강화를 통한 실적 개선과 수익성 확보에도 나서고 있다.

이부진 대표는 지난 19일 주주총회에서 TR(면세) 부문은 사업 체질 개선을 통해 안정적인 수익성을 확보하고, 호텔 부문은 브랜드 경쟁력을 기반으로 지속 가능한 성장 기반을 마련하겠다는 전략을 제시한 바 있다.

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