“내가 마! 팬들이랑 고기도 묵고! 운동도 하고! 다 했어!”… 2026 KBO 우승 공약 ‘클래스’

2026시즌 KBO리그가 개막 전부터 장외 열기로 후끈 달아오르고 있다. 그라운드 위 승부만큼이나 뜨거운 것은 선수들이 내건 파격적인 ‘우승 공약’이다. 올해는 단순한 팬 서비스를 넘어 해외 관광, 바비큐 파티 등 그야말로 ‘역대급’ 수준의 약속들이 쏟아졌다. 우승 트로피를 향한 열망이 팬들과의 화끈한 약속으로 이어진 셈이다.

26일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈 볼룸에서 개최된 ‘2026 KBO리그 미디어데이’ 현장에는 10개 구단 사령탑과 대표 선수들이 총출동해 자리를 빛냈다. ChatGPT 생성 이미지

26일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈 볼룸에서 개최된 ‘2026 KBO리그 미디어데이’ 현장에는 10개 구단 사령탑과 대표 선수들이 총출동해 자리를 빛냈다. 본격적인 시즌 돌입에 앞서 각 팀의 포부를 밝히는 자리였지만, 팬들의 이목은 단연 현실로 다가온 ‘우승 약속’에 쏠렸다.

이날 행사에서 가장 강렬한 메시지를 던진 팀은 ‘디펜딩 챔피언’ LG 트윈스였다. 통합 2연패에 도전하는 LG 박해민은 “우승만을 바라보고 달려왔기에, 우승하지 못했을 때의 공약은 아예 생각지도 않았다”며 배수의 진을 쳤다. 마이크를 이어받은 임찬규는 “지난해 우승 후 곤지암과 마곡에서 팬들과 즐거운 시간을 보냈던 기억이 생생하다”며, “올해도 정상에 선다면 단장님 사비로 고가의 위스키와 샴페인을 준비해 팬들과 더 화끈한 축배를 들겠다”고 선언해 장내를 웃음바다로 만들었다.

LG 트윈스 임찬규가 26일 서울 송파구 롯데호텔 월드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 미디어데이에서 포부를 밝히고 있다. 뉴시스

키움 히어로즈는 진정성 있는 소통을 강조했다. 과거 아쉽게 무산됐던 자선 카페를 대규모로 재추진하겠다는 계획이다. 키움 주장 임지열은 “기존 자선 카페에 오지 못해 아쉬워하신 팬들이 많았다”며, “올해는 규모와 인원을 대폭 늘려 더 많은 팬과 함께하는 ‘팬 참여형 공간’을 만들겠다”고 약속했다.

전통의 라이벌 두산과 KIA는 ‘일일 카페’를 키워드로 내세웠다. 두산 베어스의 에이스 곽빈은 “카페를 통째로 대관해 팬들과 진솔한 대화를 나누는 시간을 갖겠다”고 밝혔고, KIA 타이거즈의 캡틴 나성범 역시 “시즌 종료 후 구장 내 카페에서 선수들이 직접 빵을 굽고 커피를 내려 대접하는 시간을 마련할 것”이라며 ‘감성 서비스’를 예고했다.

NC 다이노스의 김주원은 팬들과의 ‘고기 파티’를, 롯데 자이언츠 전민재는 부산의 특색을 살린 ‘가이드 투어’를 내걸었다. 특히 전민재는 “우승 여부와 상관없이 선수들이 직접 가이드가 되어 부산 곳곳을 안내하고, 야구장에서 바비큐 파티를 열겠다”는 파격적인 약속으로 롯데 팬들의 뜨거운 환호를 받았다.

26일 서울 롯데호텔 월드에서 열린 2026 신한 SOL KBO 리그 미디어데이에서 선수단이 단체 촬영을 하고 있다. 연합뉴스

개성 넘치는 이색 공약도 눈길을 끌었다. KT 위즈의 안현민은 “팬들을 야구장으로 초대해 선수단과 함께하는 운동회를 열겠다”면서 “가을야구 진출 시 저와 함께 웨이트 트레이닝을 즐길 ‘운동 마니아’ 팬들을 초빙하겠다”는 이색적인 제안을 내걸어 좌중을 폭소케 했다. 삼성 라이온즈 강민호는 지난해 미처 지키지 못한 ‘에버랜드 데이트’ 공약을 다시 한 번 전면에 내세우며 재도전의 의지를 다졌다.

SSG 랜더스 조병현은 구단 자체 이벤트 경기인 ‘섬곤전’(한유섬 팀 vs 오태곤 팀)의 부활을 예고했다. 조병현은 “더 많은 팬이 즐길 수 있도록 TV 중계 등 다양한 플랫폼을 활용해 축제의 장을 만들 것”이라며 자신감을 보였다. 한화 이글스의 문현빈은 성적에 대한 보답을 강조하며, “10개 구단 구독자 1위인 ‘이글스 TV’를 통해 팬들이 열광할 만한 파격적인 유튜브 콘텐츠를 선보이겠다”는 포부를 밝혔다.

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