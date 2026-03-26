HBO '해리포터' 미드 예고편 공개…2026년 크리스마스 첫 방송

HBO max 오리지널 시리즈 '해리포터와 현자의 돌'

HBO max가 새롭게 각색돼 드라마화 된 올해의 기대작 '해리포터와 현자의 돌' 예고편 영상을 공개했다.

미국의 온라인 동영상 서비스(OTT) 플랫폼 HBO max는 26일(현지시간) 공식 유튜브 채널에 오리지널 시리즈 '해리포터와 현자의 돌' 예고편 영상을 게시했다.

영상은 주인공인 해리포터(도미닉 맥러플린)가 더즐리 가문의 계단 밑 벽장에서 생활하는 장면으로 시작돼, 마법학교인 호그와트 입학서를 수령하는 등 영화의 초반 스토리와 동일하게 흘러간다.

HBO max 오리지널 시리즈 '해리포터와 현자의 돌'

HBO max 오리지널 시리즈 '해리포터와 현자의 돌'

이후 해리포터는 조력자인 해그리드와 조우해 마법세계에 대해 설명 듣고, 돌아가신 부모님을 언급하며 9와 4/3 승강장을 통해 호그와트행 급행열차에 탑승하게 된다.

또 빼놓을 수 없는 해리의 단짝 친구 론 위즐리(알라스테어 스타우트), 헤르미온느 그레인저(아라벨라 스탠턴)와 열차에서 만나고, 호그와트의 덤블도어 교수와 해리의 숙적인 드레이코 말포이도 등장했다.

이번 HBO 드라마 '해리포터'는 기존 영화 시리즈와는 전혀 다른 출연진으로 재구성됐으며, 주인공인 해리포터 역할은 영국 아역배우 출신 도미닉 맥 러플린(Dominic Maclaughlin)이 낙점됐다.

HBO max 오리지널 시리즈 '해리포터와 현자의 돌' 속 론 위즐리(알라스테어 스타우트)와 헤르미온느 그레인저(아라벨라 스탠턴). HBO max

HBO max 오리지널 시리즈 '해리포터와 현자의 돌'

예고편만 봐도 알 수 있듯이, 드라마 속 해리는 영화 속 해리를 연기했던 다니엘 래드클리프와 거의 유사한 비주얼을 보여 놀라움을 안겼다.

전 세계적 팬층을 보유한 헐리우드 흥행작 '해리포터' 시리즈가 TV 드라마화 되어 새롭게 돌아오는 만큼, 또 한 번 세계 팬들의 관심이 집중될 것으로 보인다

HBO max의 오리지널 시리즈 '해리포터와 현자의 돌'은 오는 12월 25일 공개된다.

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