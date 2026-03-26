'컷오프 가처분' 주호영, 무소속 출마 묻자 "모든 경우의 수 준비"

6·3 지방선거 국민의힘 대구시장 후보 경선에서 컷오프(공천 배제)된 6선 주호영 의원은 26일 "국민의힘을 사당화하려는 정략적 사천에 맞서 싸우기 위해 가처분 신청을 냈다"고 말했다.
이날 주 의원은 당 공천관리위원회의 컷오프 결정의 효력을 정지해 달라는 가처분 신청을 서울남부지법에 낸 뒤 국회에서 기자회견을 열고 "제가 보복 공천, 표적 공천의 피해자가 됐기 때문에 가처분을 낸 것이 아니다"라며 이같이 밝혔다.
그는 "전국 각지를 대상으로 자행되는 잘못된 공천을 바로잡는 것은 이번 지선 승리의 전제조건"이라며 "잠시 공천권을 쥔 무책임한 세력의 공천 칼부림은 보수 정당을 해치는 자해 행위이고 한국 정치 퇴보의 원인"이라고 주장했다.
이어 "정치적 문제를 법원으로 끌고 가는 것은 안타까운 현실"이라면서도 "법원이 헌법, 공직선거법과 우리 당 당헌·당규에 규정된 민주주의 원칙을 지속시키기 위해 불법적이고 원칙 없는 컷오프를 무효로 해줄 것을 기대한다"고 했다.
주 의원은 장동혁 대표가 '희생'을 감내해 달라고 요구한 데 대한 입장을 묻자 "희생은 선거 승리를 위한 큰 희생이어야 하는데 공관위가 승리를 망치는 해당 행위를 반복하는 것을 눈감고 넘어가라는 거냐"며 "뭘 위해서 왜 희생해야 하는지 설명해주면 좋겠다"고 요구했다.
이어 "우리 당 공천 질서를 바로잡고 대구시장을 민주당에 빼앗기지 않기 위해 몸을 던지는 게 희생이지, 잘못된 공천에 침묵하는 건 희생이 아니다"라고 했다.
가처분 기각 시 무소속 출마 여부에 대해선 "저는 기각된다는 생각은 하지 않고 있다"면서도 "모든 경우의 수에 대해 다 준비하고 있다"고 언급했다.
주 의원의 무소속 대구시장 출마 시 한동훈 전 대표가 대구 수성갑 국회의원 보궐선거에 출마하는 이른바 '주·한(주호영·한동훈) 연대설'에 대해 한 전 대표와 이야기했느냐고 묻자 "제 코가 석 자인데 딴생각할 여지가 있겠나"라며 "한 전 대표와 따로 만나거나 연락한 적 없다"고 답했다.
그는 "어느 평론가는 국민의힘을 '형제 살해당'이라 했다. 부끄럽지만 받아들여야 할 내용"이라며 "만약 중진이라서 (공천에서) 자른다면, 민주당은 박지원·정동영·추미애를 왜 아무 말 없이 공천하느냐"고 반문했다.
그러면서 이정현 공관위원장을 겨냥, "우리 당 광주시장 공천 신청자가 없지 않나. 이 위원장이 광주시장 준비했던 사람 아닌가. 본인이 내려갈 생각 없나 묻고 싶다"고 말했다.
<연합>
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