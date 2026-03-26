'컷오프 가처분' 주호영, 무소속 출마 묻자 "모든 경우의 수 준비"

6·3 지방선거 국민의힘 대구시장 후보 경선에서 컷오프(공천 배제)된 6선 주호영 의원은 26일 "국민의힘을 사당화하려는 정략적 사천에 맞서 싸우기 위해 가처분 신청을 냈다"고 말했다.



이날 주 의원은 당 공천관리위원회의 컷오프 결정의 효력을 정지해 달라는 가처분 신청을 서울남부지법에 낸 뒤 국회에서 기자회견을 열고 "제가 보복 공천, 표적 공천의 피해자가 됐기 때문에 가처분을 낸 것이 아니다"라며 이같이 밝혔다.

국민의힘 대구시장 후보 경선에서 ''컷오프''된 주호영 국회부의장이 26일 국회 소통관에서 가진 기자회견 도중 이날 오전 서울남부지법에 제출한 효력 정지 가처분 신청서 원본을 들어 보이고 있다. 연합뉴스

그는 "전국 각지를 대상으로 자행되는 잘못된 공천을 바로잡는 것은 이번 지선 승리의 전제조건"이라며 "잠시 공천권을 쥔 무책임한 세력의 공천 칼부림은 보수 정당을 해치는 자해 행위이고 한국 정치 퇴보의 원인"이라고 주장했다.



이어 "정치적 문제를 법원으로 끌고 가는 것은 안타까운 현실"이라면서도 "법원이 헌법, 공직선거법과 우리 당 당헌·당규에 규정된 민주주의 원칙을 지속시키기 위해 불법적이고 원칙 없는 컷오프를 무효로 해줄 것을 기대한다"고 했다.



주 의원은 장동혁 대표가 '희생'을 감내해 달라고 요구한 데 대한 입장을 묻자 "희생은 선거 승리를 위한 큰 희생이어야 하는데 공관위가 승리를 망치는 해당 행위를 반복하는 것을 눈감고 넘어가라는 거냐"며 "뭘 위해서 왜 희생해야 하는지 설명해주면 좋겠다"고 요구했다.



이어 "우리 당 공천 질서를 바로잡고 대구시장을 민주당에 빼앗기지 않기 위해 몸을 던지는 게 희생이지, 잘못된 공천에 침묵하는 건 희생이 아니다"라고 했다.



가처분 기각 시 무소속 출마 여부에 대해선 "저는 기각된다는 생각은 하지 않고 있다"면서도 "모든 경우의 수에 대해 다 준비하고 있다"고 언급했다.



주 의원의 무소속 대구시장 출마 시 한동훈 전 대표가 대구 수성갑 국회의원 보궐선거에 출마하는 이른바 '주·한(주호영·한동훈) 연대설'에 대해 한 전 대표와 이야기했느냐고 묻자 "제 코가 석 자인데 딴생각할 여지가 있겠나"라며 "한 전 대표와 따로 만나거나 연락한 적 없다"고 답했다.



그는 "어느 평론가는 국민의힘을 '형제 살해당'이라 했다. 부끄럽지만 받아들여야 할 내용"이라며 "만약 중진이라서 (공천에서) 자른다면, 민주당은 박지원·정동영·추미애를 왜 아무 말 없이 공천하느냐"고 반문했다.



그러면서 이정현 공관위원장을 겨냥, "우리 당 광주시장 공천 신청자가 없지 않나. 이 위원장이 광주시장 준비했던 사람 아닌가. 본인이 내려갈 생각 없나 묻고 싶다"고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지