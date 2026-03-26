‘대구 동화사 극락전’ 해체·보수 공사 착수

팔공산 남쪽 기슭에 자리한 대구 동화사 극락전(사진)이 최근 정밀 안전진단에서 구조 안전 문제가 확인됨에 따라 전면 해체·보수 공사에 들어간다.



26일 국가유산청에 따르면 국가유산수리기술위원회는 최근 보수 분과 회의에서 보물 ‘대구 동화사 극락전’ 해체 보수 안건을 조건부 가결했다. 위원회는 건물의 변위 상태를 고려할 때 부분 보수가 아닌 전면 해체와 기단까지 포함한 정비가 필요하다고 판단했다.



극락전 주변에 있는 보물 ‘동화사 금당암 동·서 삼층석탑’에 대해서는 공사 과정에서의 영향을 최소화하기 위해 계측기를 설치하고 지속적으로 관찰할 것을 권고했다.



동화사 극락전은 통일신라시대 기단과 주춧돌 위에 17세기 전반 목조 건물을 세운 구조로, 임진왜란 이후 조성된 조선 후기 불전 가운데 비교적 이른 시기의 건축물이다. 17∼18세기 팔공산 일대 건축 기술자 집단의 수법을 보여주는 유산으로 평가돼 2021년 보물로 지정됐다.



그러나 최근 정밀 안전진단에서 최하위 등급인 ‘E등급’을 받으며 구조적 불안이 확인됐다. 기단 전반에 균열이 발생했고, 기둥을 잇는 부재도 이완된 상태로 조사됐다. 전문가들은 과거 활주를 해체한 이후 건물 주요 구조가 기울고 약해진 것으로 보고 있다.



국가유산청은 변위 원인과 수리 과정을 철저히 기록하고, 기술지도단을 구성해 단계별로 검토하며 공사를 진행할 방침이다. 아울러 ‘조선고적도보’ 등 관련 자료를 바탕으로 원형 회복 방안도 함께 검토한다.



공사는 세부 보수 방식과 배수 체계 등을 추가로 논의한 뒤 착수되며, 총 사업비 약 50억원 규모로 2년간 진행될 예정이다.

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