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전남광주 통합시장 ‘민형배 vs 김영록’ 초접전…가상대결도 사실상 동률 [6·3의 선택]

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광주·무안=김선덕 기자 sdkim@segye.com

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오는 6월 지방선거를 앞두고 실시된 전남광주통합특별시장 선거 여론조사에서 더불어민주당 후보 적합도는 민형배·김영록 양강 구도가 오차범위 내 초접전을 벌이는 것으로 나타났다.

 

26일 코리아정보리서치가 서울경제TV 의뢰로 지난 23~24일 광주·전남 거주 만 18세 이상 남녀 1808명(광주 804명, 전남 1004명)을 대상으로 조사한 결과, 민주당 후보 적합도는 민형배 후보 25.9%, 김영록 후보 25.1%로 집계됐다. 두 후보 간 격차는 오차범위 내에 머물렀다. 이어 강기정 14.7%, 신정훈 12.6%, 주철현 6.8% 순이었다.

지난 25일 광주 서구 KBC광주방송에서 열린 전남광주특별시장 민주당 경선 방송토론회에서 참석한 민형배 경선후보(왼쪽), 김영록 경선후보. 연합뉴스
지난 25일 광주 서구 KBC광주방송에서 열린 전남광주특별시장 민주당 경선 방송토론회에서 참석한 민형배 경선후보(왼쪽), 김영록 경선후보. 연합뉴스

‘적합 후보 없음’은 6.3%, ‘모름’은 5.0%로 나타나 여전히 부동층이 적지 않은 것으로 분석된다.

 

지역별로는 뚜렷한 차이를 보였다. 광주에서는 민형배 후보가 30.9%로 선두를 기록했고, 강기정 20.0%, 김영록 19.8%, 신정훈 9.7%, 주철현 2.5% 순이었다. 반면 전남에서는 김영록 후보가 29.1%로 앞섰고, 민형배 22.1%, 신정훈 14.8%, 강기정 10.6%, 주철현 10.0%로 조사됐다.

 

이 같은 결과는 ‘광주 대 전남’의 지역 기반 경쟁 구도가 뚜렷하게 형성되고 있음을 보여준다.

 

양자 가상대결에서도 접전 양상은 그대로 이어졌다. 민형배 33.6%, 김영록 33.0%로 사실상 동률 수준이었다.

 

세부적으로 광주에서는 민형배 후보가 40.2%로 김영록 후보(27.5%)를 앞섰고, 전남에서는 김영록 후보가 37.2%로 민형배 후보(28.6%)를 앞서는 상반된 흐름을 보였다.

민형배·김영록 양자 가상대결. 코리아정보리서치 제공
민형배·김영록 양자 가상대결. 코리아정보리서치 제공

연령별로는 40~60대에서 민형배 후보가, 70대 이상에서는 김영록 후보가 상대적으로 강세를 보이는 등 세대별 분화도 확인됐다.

 

현직 단체장에 대한 평가에서는 엇갈린 흐름이 나타났다. 강기정 광주시장은 긍정 37.8%, 부정 44.8%로 부정 평가가 더 높았던 반면, 김영록 전남도지사는 긍정 55.7%, 부정 26.3%로 긍정 평가가 두 배 이상 높았다.

 

이번 조사는 무선전화 가상번호(100%) 자동응답 방식으로 진행됐으며, 응답률은 광주 8.7%, 전남 12.7%다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.3%포인트다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.


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