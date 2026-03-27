“고향사랑기부로 제주 남방큰돌고래 보호를”

제주도가 국내에서 오직 제주 연안에만 서식하는 남방큰돌고래 보호를 위해 고향사랑기부제 지정기부 사업으로 2억원 규모의 모금 캠페인에 나선다.



26일 제주도에 따르면 지정기부 사업 ‘국제멸종위기종 남방큰돌고래 보호에 동참해 주세요!’를 추진한다.



남방큰돌고래는 국내 유일 서식지인 제주 연안에 120여마리가 살고 있는 해양보호생물로, 최근 관광 선박의 근접이 잦아지면서 서식 환경 보호 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다. 서식지 보호를 위해 이번 사업은 관광 방식 자체의 전환에 초점을 맞췄다. 기존 ‘추적형 관광’에서 벗어나 돌고래를 방해하지 않는 ‘육상 관찰 중심 생태관광’으로의 전환이 핵심이다. 기부금은 돌고래 전망대와 생태관광 포토존 조성 등 서식 환경을 보전하면서도 관찰이 가능한 생태관광 인프라 구축에 활용된다.



제주도는 이번 사업을 통해 △남방큰돌고래 서식지 보호 △제주 바다 생태계 건강성 회복 △차별화된 제주관광 콘텐츠 확보 등의 효과를 기대하고 있다.



김종수 제주도 해양수산국장은 “남방큰돌고래를 보호하고 도민과 국민이 함께 만드는 지속가능한 생태관광 모델을 구축하겠다”고 말했다.



제주고향사랑기부는 ‘고향사랑e음’과 ‘웰로’, NH올원뱅크, KB스타뱅킹 등 온라인 채널과 전국 농·축협 및 농협은행 창구에서 참여할 수 있다. 주소지가 아닌 지방자치단체에 연간 2000만원 이내로 기부할 수 있으며,연간 10만원 이상 기부자에게는 ‘탐나는 제주패스’가 자동 발급돼 공영·민영 관광지 60여 곳에서 무료 또는 할인 혜택이 제공되며, 2년 이상 연속 기부자에게는 최대 3명까지 동반 혜택이 확대된다.

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