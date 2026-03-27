여수 세계섬박람회, ‘슬로시티’와 맞손

‘2026 여수 세계섬박람회’가 세계 33개국으로 구성된 국제 슬로시티 네트워크와 손잡고 글로벌 확산에 나선다.

2026 여수 세계섬박람회 조직위원회 정현구(오른쪽)·박수관(왼쪽) 공동위원장이 손대현 한국슬로시티본부 이사장과 업무협약을 맺은 뒤 기념촬영하고 있다. 조직위 제공

2026여수세계섬박람회 조직위원회는 25일 한국슬로시티본부와 박람회 성공 개최와 지속가능한 섬 발전을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.이번 협약은 박람회를 계기로 국제 교류를 확대하고, 국내외 슬로시티 회원 도시를 대상으로 홍보를 강화하기 위해 추진됐다. 특히 이탈리아 오르비에토에 본부를 둔 국제슬로시티연맹이 전 세계 33개국 308개 회원도시로 구성된 점에서 박람회의 글로벌 확산에 중요한 계기가 될 것으로 기대된다.



협약에 따라 양측은 △슬로시티 회원 도시의 박람회 참가 독려 △회원국 부스 운영 지원 △지속가능한 섬 발전 협력 등 다양한 분야에서 협력을 강화할 방침이다.



한편 2026여수세계섬박람회는 올해 9월5일부터 11월4일까지 두 달간 전남 여수 돌산읍 진모지구를 중심으로 여수엑스포장, 금오도, 개도 일원에서 개최된다.

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