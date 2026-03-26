주호영, 컷오프 효력정지 가처분 신청… ‘주·한 연대’에는 “제 코가 석자”

국민의힘 주호영 의원은 26일 공천관리위원회의 대구시장 경선 컷오프(공천 배제)에 반발하며 서울남부지법에 효력정지 가처분 신청을 제기했다고 밝혔다. 주 의원은 대구시장 무소속 출마 가능성에 대해서는 “가처분 신청이 기각된다는 생각을 하지 않고 있다”라며, 일각에서 제기되는 한동훈 전 대표와의 연대설에 대해서도 “제 코가 석자”라며 일단 선을 그었다.

국민의힘 대구시장 후보 경선에서 ''컷오프''된 주호영 국회부의장이 26일 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

주 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “그동안 우리 국민의힘의 고질적 병폐였던 악의적 공천 관행을 뿌리 뽑기 위해 나서는 것”이라며 이같이 밝혔다.

주 의원은 “보수 정당을 망쳐왔던 악의적 공천 결정, 보복·표적 공천의 망령이 이번에도 어김없이 되살아났다”라며 “현재 국민의힘의 잘못된 공천을 바로 잡는 것은 이번 지방선거 승리의 전제조건”이라고 강조했다.

주 의원은 컷오프가 형식적·실체적 요건을 모두 위반했다고 주장했다. 그는 “(형식적으로는) 정상적인 의결 절차가 없었다”라며 “실체적 내용 면에 있어서도 헌법, 공직선거법, 당헌·당규, 공천심사규정에 비추어 전혀 민주적이지도 않고 컷오프 요건 어디에도 해당되지 않는 부당한 것이어서 무효라는 것”이라고 설명했다.

주 의원은 ‘가처분 결과에 따라 탈당이나 무소속 출마도 검토하느냐’는 기자의 질문에 “가처분이 받아들여질 것이라고 보고 있어서 아직 판단해보지는 않았다”라며 “모든 경우의 수를 준비하고 있다”고 답했다.

한동훈 국민의힘 전 대표. 연합뉴스

주 의원이 컷오프되면서 당 안팎에서는 한 전 대표와의 ‘주·한 연대설’이 제기되고 있다. 주 의원이 무소속으로 대구시장에 출마할 경우 해당 지역구인 대구 수성갑 보궐선거에 한 전 대표의 출마 가능성이 떠오르면서다. 이에 대해 주 의원은 “제 코가 석 자인데 딴 얘기할 여지가 있겠나”라며 일축했다. 그는 “제 결심에 따라 무소속으로 출마할 기회가 오거나 무소속이 아니더라도 당 경선을 통해 대구시장 후보가 되고, 4월30일 이전에 사퇴하게 되면 재보궐이 생길 것”이라며 “그 정치적 공백을 어떤 사람들이 어떤 계획으로 사용할지 잘 모르고 있다”고 덧붙였다.

장동혁 대표가 주 의원을 향해 ‘선당후사’를 요청한 것에 대해서는 “희생은 대의명분에 맞을 때 본인을 희생하고 큰 것을 지키는 것”이라며 “공관위가 선거 승리를 망치는 해당 행위를 반복하는 것을 눈감고 넘어가는 것이 결코 대의는 아닐 것이고 그것을 위한 희생은 있을 수 없다”고 반박했다. 장 대표는 전날 KBS 라디오에서 “지금까지 어려운 상황에서도 당을 잘 이끌어오시고 당을 위해 헌신해 오셨던 것처럼 이번에도 당을 위한 결정을 해 주시리라고 생각한다”라며 “당이 어려울 때는 누군가는 희생을 감내해야 되는 경우도 있다”고 말했다.

주 의원의 가처분 심문기일은 오는 27일 오후 2시30분에 열릴 예정이다.

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