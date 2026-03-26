국힘 문성유 제주지사 후보 출마 선언…“위기의 제주 살릴 것”

국민의힘 문성유 제주지사 후보가 26일 출마를 공식 선언했다.

문 후보는 이날 제주4·3평화공원 문주광장에서 기자회견을 열어 “위기의 제주, 이제는 작동하는 행정이 필요하다”며 출마의 변을 밝혔다.

국민의힘 문성유 제주지사 후보가 26일 제주4·3평화공원 문주광장에서 기자회견을 열고 출마를 선언하고 있다. 문성유 제주도지사 후보 사무소 제공

문 후보는 출마 장소로 4·3 평화공원을 택한 이유에 대해 “이곳은 희생과 아픔을 넘어 화해와 상생의 가치를 실천하는 제주의 심장”이라며 “기획예산처 재직 시절 4·3 평화공원 예산 확보에 직접 참여하며 국가의 책임을 바로 세우고자 했던 초심을 되새기기 위함”이라고 밝혔다.



문 후보는 “예산은 단순한 숫자가 아니라 도민의 삶을 지키는 책임의 무게”라고 정의하며 “지금 제주에 필요한 것은 화려한 수사가 아니라 실제로 ‘작동하는 행정’과 도민의 삶을 바꾸는 ‘결과’”라고 강조했다.

그는 현재 제주의 상황을 고물가, 에너지 비용 상승, 기후 위기 등이 맞물린 ‘복합적 위기’로 진단하고, 이를 돌파하기 위한 5대 핵심 과제를 발표했다.

그는 “금융안전망을 강화하고 신용보증 확대를 통해 지역 내 자본 순환 구조를 재구축하겠다”고 밝혔다. 에너지, 푸드 바이오, 디지털 콘텐츠, 해양산업 등 5대 미래 산업을 집중 육성하고 ‘청년정착지원 패키지’를 도입하겠다고 청년정책 과제를 제시했다.

국민의힘 문성유 제주지사 후보가 26일 제주4·3평화공원 위령제단에서 분향하고 있다.

이어 “거점별 찾아가는 통합 돌봄 체계를 구축하고, 복지 사각지대 해소를 위한 긴급 대응 시스템을 상시 가동하겠다”고 말했다.

그는 “제주특별법의 전면 개정을 통해 실질적인 권한 이양을 실현, 대한민국을 넘어 세계적인 자치 모델로 격상시키겠다”고 약속했다.

문 후보는 제주 제2공항 갈등과 관련, “ ‘도민검증위원회’를 구성, 투명한 절차와 검증을 통해 도민이 이해할 수 있는 결론을 도출하겠다”고 밝혔다.

문 후보는 “정치는 희망을 주어야 하고, 행정은 결과로 증명해야 한다”며 “갈등 현장에는 가장 먼저 달려가고, 성과의 자리에는 가장 늦게 서는 도지사가 되겠다”고 강조했다. 이어 “제주의 미래를 바꾸는 일에 모든 책임을 다하겠다”며 지지를 호소했다.

문 후보는 오현고와 연세대 경제학과를 졸업하고 맨체스터대 대학원에서 경제학 석사학위를 받았다. 기획재정부 기획조정실장과 한국자산관리공사 사장, 공무원연금공단 상임감사 등을 지낸 행정가 출신이다.

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