정교한 샷 컨트롤 구현… ‘오퍼스 SP+ 웨지’ 선보여 [골프특집]

캘러웨이골프 코리아가 오퍼스(Opus) 시리즈의 퍼포먼스를 한층 더 강화한 새로운 모델, ‘오퍼스 SP+’ 웨지를 선보였다.

‘작품’을 뜻하는 이름처럼 오퍼스 시리즈는 정교한 퍼포먼스를 지향하며, 투어에서 입증된 기술력을 바탕으로 완성도를 높여온 웨지 라인업이다. 이번 오퍼스 SP+ 웨지는 기존 오퍼스 SP의 기술을 기반으로 무게 중심 설계와 스핀 성능을 한층 강화해 숏게임에서 더욱 정밀한 컨트롤을 제공하는 것이 특징이다.

오퍼스 SP+ 웨지는 새롭게 설계된 스핀 포켓(SPIN POCKET™) 구조를 적용해 2피스 구조의 헤드 디자인을 유지하면서 하단 부분의 무게를 줄여 무게 중심을 최적화했다. 기존 오퍼스 SP보다 더 크게 설계된 스핀 포켓을 통해 무게 중심을 더욱 높게 배치할 수 있도록 했으며, 이를 통해 낮은 탄도와 높은 스핀을 동시에 구현해 다양한 숏게임 상황에서 정교한 샷 컨트롤이 가능하다.

또한 웨지 백페이스에는 약 13g 이상의 텅스텐 웨이팅을 적용해 무게 중심을 더욱 끌어올렸다. 스핀 포켓 구조와 텅스텐 웨이팅의 조합은 그린 주변에서 낮은 탄도와 높은 스핀을 만들어내며, 보다 정교한 어프로치 샷을 가능하게 한다.

페이스에는 ‘스핀젠 2.0(SPIN GEN 2.0)’ 기술이 적용됐다. 17도 그루브 각도와 크로스 해치 레이저 패턴(그루브 인 그루브 구조)을 통해 임팩트 시 일관된 스핀을 구현하며, 볼과 페이스 사이의 마찰을 극대화해 다양한 상황에서도 안정적인 볼 컨트롤을 제공한다.

정교한 리딩 엣지와 새롭게 개선된 솔 디자인은 어드레스 시 안정감을 높이고, 섬세한 샷 메이킹과 높은 컨트롤 성능을 동시에 구현한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지