“출시되자마자 동났다”… ‘어드밴서’ 완판 스코어 체인저 [골프특집]

본격적인 골프 시즌을 앞둔 요즘, 데이비드골프가 선보인 어드밴서(Advancer) 라인업이 시장에서 이례적인 반응을 얻고 있다. 드라이버부터 우드, 유틸리티까지 전 라인업에 걸쳐 골퍼들의 관심이 집중되며, 일부 모델은 출시 직후 조기 완판을 기록했다.

특히 지난 2월 어드밴서 3번 페어웨이우드가 빠르게 완판된 데 이어, 어드밴서 맥스 드라이버(9도 모델) 역시 초기 물량이 모두 소진되며 제품에 대한 높은 수요를 입증했다. 단순한 신제품 효과를 넘어, 실제 사용 골퍼들 사이에서 형성된 긍정적인 평가가 구매로 이어졌다는 점에서 더욱 주목된다.

현장에서의 반응은 더욱 뚜렷하다. 골퍼들은 어드밴서 라인업에 대해 “관용성과 비거리가 확연히 개선되었다”는 평가를 내리고 있다. 방향성에 대한 부담을 줄이면서도 안정적인 비거리를 확보할 수 있다는 점이 실전에서 체감되는 강점으로 작용하고 있다는 분석이다.

데이비드골프 김현태 이사는 “KPGA 2승을 기록한 이지훈, 조영재 프로를 비롯한 다수의 투어 프로들이 어드밴서를 2026년 시즌의 새로운 무기로 선택했다”며 “어드밴서로 클럽을 교체한 선수들의 성적이 전년에 비해 크게 향상되면서, 실력 향상을 기대하는 골퍼들의 관심과 문의가 꾸준히 이어지고 있다”고 설명했다.

데이비드골프는 어드밴서 라인업을 ‘스코어 체인저(Score Changer)’라고 정의한다. 단순히 타구감이나 심리적 만족을 제공하는 데 그치지 않고, 실제 라운드에서의 결과, 즉 스코어 개선에 도움을 주는 데 초점을 맞춰 개발된 제품이라는 의미다.

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